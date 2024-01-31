В Болгарии выдали ордера на арест 6 россиян: их подозревают во взрывах на складах с оружием для ВСУ

Городской суд в Софии одобрил выдачу европейских ордеров на арест (EAW) для шестерых граждан России. Болгария обвиняет россиян в терроризме. Речь идет о серии взрывов на складах боеприпасов, часть которых экспортировали оружие в Украину.

В ходе расследования было установлено, что шестеро граждан России прибыли в Болгарию по фальшивым документам. По данным прокуратуры, они занимались подрывной деятельностью в отношении коммерческой компании, которая производит оружие.

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Детали дела о взрывах

Еще в 2021 году, местная прокуратура сообщила, что отравление болгарского оружейного магната Эмилиана Гебрева в 2015 году было связано с четырьмя взрывами на военных складах. Они принадлежали его компании Emco.

Речь идет об одном инциденте в 2011 году и двух в 2015 году. Еще один взрыв произошел в 2020 году, когда был взорван склад "Арсенала", вблизи города Миглиж.

Эти случаи объединили в одно расследование, поскольку было замечено сходство между ними. Оно продолжалось с апреля 2021 года, однако ранее никаких деталей относительно этого не сообщали.

Во всех четырех случаях конкретных причин взрывов на складах не установлено. Жертв и пострадавших нет,

– заявили ранее в прокуратуре.

Перед взрывами произошли пожары, что привело к эвакуации людей.

Отравление Гебрева

Как отмечала болгарская служба "Радио Свобода", среди объявленных в розыск шестерых россиян трое также заочно обвинены в отравлении Гебрева "Новичком" в 2015 году. Относительно этого случая сейчас продолжается отдельное расследование.

. В 2015 году неизвестные пытались отравить владельца Emco Эмилиана Гебрева, его сына, а также бизнес-партнера. Болгарская прокуратура обвинила в этом сотрудников российской военной разведки. Причину покушения усматривают в экспорте оружия в Украину.

По предварительной информации прокуратуры Софии следует, что в деле о взрывах на складах оружия расследуется также причастность болгарских граждан – тогда как ранее речь шла исключительно об агентах России.

Перечисленные выше случаи – не единственные диверсии на оружейной инфраструктуре Болгарии за последние годы.

Что известно о последнем взрыве: кратко