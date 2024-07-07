Посольство Украины в Болгарии ответило на предложение о посредничестве в переговорах с Россией
Источник:Посольство Украины в Болгарии
Недавно исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Димитар Главчев заявил, что готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. На это отреагировали в посольстве.
В сообщении дипломатического учреждения призывают Болгарию не использовать тему войны в политических целях. В частности, там напомнили о необходимости совместных усилий для достижения мира.
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Каким был ответ в посольстве Украины на предложение Главчева
В посольстве отметили, что Украина совместно с союзниками работает над реализацией Формулы мира Владимира Зеленского. Украинские дипломаты поблагодарили Главчева за участие в Саммите мира в Швейцарии, который состоялся 15-16 июня.
Только совместными усилиями мировое сообщество может и должно заставить агрессора прекратить захватническую войну и восстановить мир. Восстановление безопасности возможно исключительно через объединение усилий,
– отмечается в сообщении.
Украинское посольство также выразило благодарность за поддержку со стороны Болгарии, включая политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и оборонную помощь, подчеркнув, что это является значительным вкладом в общую победу и подтверждением дружеских украинско-болгарских отношений.
"Выражая благодарность, Посольство Украины призывает к консолидации всех политических сил и гражданского общества для усиления помощи Украине во имя восстановления устойчивого мира и справедливости", – отметили в посольстве.
Что этому предшествовало
- Временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев выразил готовность страны выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Он заявил, что будет предлагать эту идею на международном уровне.
- Впрочем, Главчев также выразил сомнения относительно того, сможет ли Болгария получить признание как посредник в этих переговорах.
- Он подчеркнул важность соблюдения Устава ООН и международного права в этом процессе.