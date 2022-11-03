В Болгарии могут разблокировать военную помощь Украине: какие шаги уже сделали

Болгария может стать еще одной страной, которая будет оказывать Украине военную помощь. Дискуссии по поводу военной помощи ведутся в болгарском парламенте.

До сих пор Болгария не оказывала помощь Украине оружием, однако взяла на себя ремонт украинской техники и прием беженцев. Теперь же в Болгарии оборонный и внешнеполитический комитеты парламента приняли два предложения начать передачу Украине военной помощи.

Кстати Болгарский президент выступает против ускоренного вступления Украины в НАТО

Парламент Болгарии может поддержать предоставление оружия Украине

Предложения были поданы проевропейскими партиями ГЭРБ и "Демократическая Болгария". Законопроект прошел комитеты и ожидается, что у него будет достаточная поддержка на пленарном заседании.

Вполне ожидаемо против законопроекта выступают пророссийские партии БСП и "Вазраждане". Кроме того, против такого решения и президент Болгарии Румэн Радев.

Депутат Болгарской социалистической партии и экс-глава болгарского МИД Кристиан Вигенин заявил, что отправка оружия в Украину косвенно делает Болгарию частью конфликта.

Пророссийская партия "Вазраждане" обратилась в Минобороны с просьбой проанализировать ситуацию. Исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов заявил, что решение о военной помощи Украине требует детального анализа.

В Болгарии хотят быть среди цивилизованных стран

Даниэль Митов от партии ГЭРБ сказал, что список стран, которые помогают Украине, – это список цивилизованных стран. По его мнению, Болгария опоздала с решением и отметил, что это следует исправить как можно быстрее.

Митов выступает за военную помощь Украине и отметил, что хочет, чтобы Болгария являлась частью списка цивилизованных стран.

Сообщается, что военную помощь Украине поддерживает партия бывшего премьер-министра Кирилла Петкова "Мы продолжаем перемены". Хотя ранее правительство Петкова отстаивало противоположную позицию.

Кто отказывается оказывать помощь Украине

Отметим, что в Европе осталось не так много стран, не оказывающих военную помощь Украине. Среди таких стран Венгрия, даже запретившая своей территорией транспортировать оружие для нашей страны.

Кроме того, венгерское правительство Виктора Орбана оказалось пророссийским и критикует ЕС за санкции против России. В Украине ответили Венгрии, что санкции нужны для того, чтобы сдерживать агрессора.

Также оружие Украине отказался предоставлять Израиль, хотя Киев официально обратился за помощью. В Израиле отказываются оказывать военную помощь Украине, потому что боятся, чтобы их оружие не попало к врагам.

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