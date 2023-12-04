Президент Болгарии ветировал передачу Украине 100 БТР

Президент Болгарии Румен Радев ветировал документ о предоставлении военной помощи Украине. Нашей армии должны были передать около 100 бронетранспортеров.

Радев объяснил свой мотив, что болгарские депутаты якобы "не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи". Потому он вернул документ в парламент для дальнейшего обсуждения.

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Президент Болгарии ветировал помощь Украине

Радев подчеркнул, что при принятии этого закона не были учтены ни задачи военного времени, возложенные на Министерство внутренних дел страны, ни нужды Главных управлений пограничной полиции и пожарной безопасности и безопасности населения.

Болгарский лидер подчеркнул, что БТР, которые должна получить наша армия, могли использовать для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и несчастных случаев. Это относится и к труднодоступным районам.

Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом.

– подчеркнул Радев.

Он сказал, что депутаты не имели возможности объективно оценить, передадут ли БТР Украине, устаревшие и необходимые самой Болгарии. Потому он вернул этот закон в болгарский парламент.

Болгария передала Украине БТР