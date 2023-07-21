После долгих дебатов Болгария предоставит Украине вооружение: получат ВСУ

Парламент Болгарии 21 июля поддержал поставку Украине крупной партии бронетранспортеров из составов МВД. Решение не было скорым, все же после длительных дебатов было решено передать 100 БТР.

За соответствующее решение проголосовали 142 депутата. Заметим, что технику будут переданы со складов болгарского МВД.

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Также есть предложение о проведении учений украинских военных на бронетранспортерах в Болгарии.

Журналисты отмечают, что решение о дополнительном предоставлении военно-технической помощи Украине было принято после "длинных и упорных дебатов".

БТР передадут из составов МВД

Депутат Ивайло Мирчев отметил, что бронетехника будет передана не из составов армии, а из составов МВД. Выводы Минобороны и МВД свидетельствуют, что это оружие не нужно Болгарии, и если оно будет предоставлено Украине, то армия от этого не пострадает.

Инициатива о передаче ВСУ 100 БТР была внесена в парламент Болгарии 13 июля.

Речь идет о бронетехнике преимущественно из составов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была причислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.

Отмечают, что эта техника никогда не использовалась, а некоторые из этих БТР технически неисправны.

По словам депутата, предоставляя Украине эти БТР, Болгария могла бы рассчитывать на компенсацию со стороны США, что позволило улучшить обороноспособность болгарской армии.

Что известно о помощи Болгарии Украине

3 ноября прошлого года болгарские депутаты решили передать оружие в Украину и усилить собственную обороноспособность.

9 декабря парламент Болгарии утвердил первый с начала полномасштабной войны пакет военной помощи в Украине.

26 июня 2023 года правительство Болгарии утвердило уже второй пакет военной помощи для ВСУ.

, по данным Euractiv, Болгария через год через посредников отправила Украине вооружение на 1 миллиард долларов. Западные СМИ также писали, что Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины.