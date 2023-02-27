Болгария возобновляет производство 122-миллиметровых снарядов для ВСУ, – The New York Times
Источник:The New York Times
Мир продолжает помогать Украине в борьбе с российским врагом. Болгария планирует возобновить производство советских 122-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.
Предприятие "Терем" в болгарском городе Костенец прекратило производство снарядов в 1988 году. Оно возобновило производство 122-миллиметровых снарядов в январе 2022 года.
Важно Помогали в решающие периоды войны: как Болгария тайно передавала Украине оружие
Болгария возобновляет производство 122-миллиметровых снарядов для ВСУ
Теперь завод "Терем" может стать одним из крупнейших работодателей в городе. Производство боеприпасов советского образца важно, поскольку в борьбе против российского агрессора Украина быстро тратит большое количество снарядов.
По данным The New York Times, за последние месяцы Вооруженные Силы Украины тратят ежедневно от 2 000 до 4 000 артиллерийских снарядов. Поэтому они нуждаются в них еще больше.Кстати! Российские оккупанты также столкнулись с нехваткой боеприпасов.
Кроме того, снарядный завод в городе Сопот перешел на 6-дневную рабочую неделю, чтобы удовлетворять потребности Украины в БК. Отмечается, что финансировать производство может правительство Болгарии или инвестиции стран Запада.
Как Болгария помогает Украине
- Болгария не заявляла о том, что помогает нашему государству оружием. Но это не мешало ей, в решающие для Украины периоды войны, передавать необходимое оборудование. Теперь об этом говорят открыто.
- Так, журналисты провели расследование, пролившее свет на то, что Болгария, хоть и не декларировала военную помощь Украине, ее все-таки оказывала. Известно, что наше государство его получало в те периоды войны, когда больше всего нуждалось.
- Как стало известно, оружие, боеприпасы и другое вооружение передавали Украине через третьи страны. Также известно, что колоссальное количество техники наше государство получило от Болгарии в период с апреля по август 2022 года.