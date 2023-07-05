Болгария поддержала вступление Украины в НАТО, однако есть условие
Источник:БНТ
Комитет по внешней политике парламента Болгарии одобрил проект декларации о поддержке вступления Украины в НАТО. Также в документе призвали продолжить военно-техническую помощь нашему государству.
Соответствующее решение было принято 4 июля. Отметили, что Украина может рассчитывать на поддержку Болгарии в стремлении присоединиться к Альянсу.
Смотрите также Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, — CNN
Болгария "за" членство Украины в НАТО
Комитет по внешней политике парламента Болгарии одобрил проект декларации, подготовленный группой партий коалиции, выражающий поддержку вступления Украины в НАТО. Однако после завершения войны, когда на территории нашего государства наступит мир.
Также документ призывает к продолжению военно-технической поддержки Украины.
Это знак для Украины, что однажды, когда, как мы надеемся, вскоре воцарится мир, Украина сможет рассчитывать на поддержку Болгарии в своем стремлении присоединиться к НАТО и вместе обеспечить нашу безопасность,
– сказал соавтор документа Христо Иванов.
Екатерина Захариева из ГЭРБ-СДС отметила, что Болгария должна поддерживать политику расширения НАТО, не беспокоясь о том, что Альянс разозлит третьи страны.
То, что некоторые наши партнеры по НАТО воздержались от того, чтобы разозлить Россию – с 2008 года была принята первая декларация по Украине и Грузии – напомню – дошло до того, что Украина подверглась грубому нападению со стороны России,
– подчеркнула политик.
Даниэль Лорер из партии PP-DB подчеркнул, что безопасность Украины – это безопасность Европы. Это основа интересов Болгарии.
Тем временем в "Возрождении" не поддержали декларацию. По их мнению, это будто бы может привести к усложнению дипломатических отношений.
Это рискует еще больше усугубить и без того крайне ухудшенные отношения с Россией. Не знаю – может быть, это ваша цель. Возможно, вы хотите, чтобы мы разорвали дипломатические отношения с Россией,
– заявил Ангел Георгиев.
Обратите внимание Россия может готовить подрыв ЗАЭС: что нужно знать об угрозе и как поступить в случае теракта
О чем идет речь в декларации
Согласно декларации, прямым путем восстановления мира в Украине, Черноморском регионе и Европе является немедленный выход России за международно признанные границы всех суверенных государств, которых это касается. Болгария поддерживает принятие конкретных параметров и временных рамок вступления Украины в НАТО.
Кроме того, в декларации также содержится призыв продолжать оказывать нашему государству военную и военно-техническую помощь. Также поддерживается украинская формула мира.
Великобритания поддержала упрощенное вступление Украины в НАТО
- Накануне в Великобритании поддержали упрощенное вступление нашего государства в Североатлантический альянс. Глава МИД Джеймс Клеверли отметил, что Украина может вступить в НАТО по примеру Финляндии.
- В то же время британский министр заявил, что не знает, когда именно наше государство станет членом Альянса из-за полномасштабной войны. Однако он добавил, что у украинской армии есть опыт обучения по стандартам НАТО.