Через шпионаж: Болгария высылает из страны сразу 70 дипломатов и сотрудников посольства России

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков объявил о выслании из страны 70 работников российского посольства. Российских дипломатов выслали, поскольку они занимались шпионской деятельностью, прикрываясь своими должностями.

Россияне работали на спецслужбы и прикрывались дипломатической работой

Глава болгарского правительства рассказал, что у высланных россиян были дипломатические паспорта, но занимались "необычной деятельностью". По его словам, это установили болгарские спецслужбы.

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Это не злость против российского народа. Любой, кто работает на иностранные интересы, будет вынужден вернуться в страну, откуда он пришел,

– подчеркнул Кирилл Петков.

Болгарский премьер отметил, что большинство высылаемых россиян прямо работали на иностранные спецслужбы, а их дипломатическая роль была прикрытием. Сообщается, что российские дипломаты должны покинуть Болгарию уже 3 июля.

"В воскресенье мы ожидаем самолет с 70 местами, который отправится в Москву", - резюмировал Петков.

В России уже истерика

В Кремле вполне ожидаемо с истерикой отреагировали на решение Болгарии выслать дипломатов. В МИД России пообещали "ответить" Болгарию, сообщают российские СМИ.

Также в российских СМИ назвали дипломатов, высылаемых Болгарией. Речь идет о советнике-посланнике России Филиппе Воскресенском, генконсулах в Варне и в городе Русе и директоре культурно-информационного центра.

Также из генконсульства России в городе Русе будут высланы дипломаты и технический персонал. Сообщается, что генконсульство России в Варне из-за высылки дипломатов практически осталось без сотрудников.

Болгария в очередной раз высылает российских дипломатов

В начале марта в Болгарии обнаружила генерала запаса , который шпионил в пользу Кремля. В ответ болгарские власти выслали двух российских дипломатов.

Впоследствии в МИД Болгарии назвали персонами нон грата еще 10 дипломатов России . Сотрудники посольства России в Болгарии действовали несовместимо с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

В апреле сообщалось, что Болгария высылает из страны первого секретаря посольства России Филиппа Воскресенского из-за обвинений в шпионаже. В то же время, российские СМИ пишут, что Воскресенского высылают только сейчас.

После этого Россия решила выслать сотрудников посольства Болгарии в Москву. Российский МИД заявил о зеркальных действиях.

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