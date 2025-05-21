Где расположен Болховский завод полупроводниковых приборов, который атаковали дроны
- Украинские дроны 21 мая атаковали Болховский завод полупроводниковых приборов, что привело к повреждениям и пожару.
- Завод расположен в городе Болхов Орловской области России. Расстояние до Киева – более 500 километров.
В ночь на 21 мая украинские защитники атаковали дронами Болховский завод полупроводниковых приборов. Вражеское предприятие получило повреждения. Вспыхнул пожар.
Где расположен Болховский завод полупроводниковых приборов, как далеко до Украины, – пишет и показывает на карте 24 Канал.
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Где расположен Болховский завод полупроводниковых приборов
Украинские дроны атаковали ковали российское предприятие в городе Болхов. Губернатор Орловской области подтвердил повреждение завода. Оккупанты пожаловались на "массированную атаку БПЛА".
Болховский завод полупроводниковых приборов специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, которые российские захватчики используют в:
- танках Т-72Б3, Т-90М;
- самоходных гаубицах;
- ракетах "Искандер" и X-101;
- системах РЭБ "Красуха" и "Житель";
- - тактических средствах связи армейского уровня.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что несмотря на международные санкции, Болховский завод продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и "параллельный импорт". В частности, компоненты из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США.
Заметим, завод полупроводниковых приборов расположен в городе Болхов Орловской области России, улица Карла Маркса, 17.
Болховский завод полупроводниковых приборов на карте:
Расстояние от Болховского завода полупроводниковых приборов до Киева достигает более 500 километров, более 300 – до Сум, более 380 – до Харькова, почти 400 – до Чернигова.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение
- В Генштабе подтвердили поражение важного объекта военно-промышленного комплекса агрессора.
- Отметили, что Болховский завод полупроводниковых приборов – это одно из ведущих российских предприятий в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов.
- Основными направлениями деятельности этого завода является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.
- По данным Генштаба, предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".
- Несмотря на санкции, завод ежегодно производит почти 3 миллиона приборов. На нем работают около 700 человек.
- "Подтверждено достижение района цели 10 единицами БПЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется", – заявили в Генштабе.
- Также подчеркнули, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.