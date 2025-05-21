Где расположен Болховский завод полупроводниковых приборов, который атаковали дроны

В ночь на 21 мая украинские защитники атаковали дронами Болховский завод полупроводниковых приборов. Вражеское предприятие получило повреждения. Вспыхнул пожар.

Где расположен Болховский завод полупроводниковых приборов, как далеко до Украины, – пишет и показывает на карте 24 Канал.

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Где расположен Болховский завод полупроводниковых приборов

Украинские дроны атаковали ковали российское предприятие в городе Болхов. Губернатор Орловской области подтвердил повреждение завода. Оккупанты пожаловались на "массированную атаку БПЛА".

Болховский завод полупроводниковых приборов специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, которые российские захватчики используют в:

танках Т-72Б3, Т-90М;

самоходных гаубицах;

ракетах "Искандер" и X-101;

системах РЭБ "Красуха" и "Житель";

- тактических средствах связи армейского уровня.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что несмотря на международные санкции, Болховский завод продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и "параллельный импорт". В частности, компоненты из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США.

Заметим, завод полупроводниковых приборов расположен в городе Болхов Орловской области России, улица Карла Маркса, 17.

Болховский завод полупроводниковых приборов на карте:

Расстояние от Болховского завода полупроводниковых приборов до Киева достигает более 500 километров, более 300 – до Сум, более 380 – до Харькова, почти 400 – до Чернигова.

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