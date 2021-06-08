В бригаде отметили, что жизнь военного, который мужественно оборонял Украину на фронте, оборвалась на мирной земле.

Еще одна потеря В Луцке умер молодой ветеран войны на Донбассе

Умер молодой танкист Лаптинов

Сегодня (8 июня – 24 канал) в реанимационном отделении больницы имени Мечникова (Днепр) перестало биться сердце защитника Украины, старшего солдата Виктора Леонидовича Лаптинова,

– говорится в сообщении.

Украинский защитник умер в результате травм, которые получил в ДТП. В аварию попал, находясь в отпуске.

Что известно о Викторе Лаптинове

Воину было всего 20 лет.

Он был старшим механиком-водителем танка, добросовестно выполнял порученные задачи и защищал Родину в районе проведения ООС.

В бойца осталась мама и сестра.

Редакция 24 канала скорбит вместе с родными и близкими Виктора Лаптинова.

Важно! Несмотря на перемирие, Украина продолжает терять своих воинов на Донбассе. С начала 2021 года пули оккупанта унесли жизни уже 44 военных.