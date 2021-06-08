В бригаде отметили, что жизнь военного, который мужественно оборонял Украину на фронте, оборвалась на мирной земле.
Еще одна потеря В Луцке умер молодой ветеран войны на Донбассе
Умер молодой танкист Лаптинов
Сегодня (8 июня – 24 канал) в реанимационном отделении больницы имени Мечникова (Днепр) перестало биться сердце защитника Украины, старшего солдата Виктора Леонидовича Лаптинова,
– говорится в сообщении.
Украинский защитник умер в результате травм, которые получил в ДТП. В аварию попал, находясь в отпуске.
Что известно о Викторе Лаптинове
- Воину было всего 20 лет.
- Он был старшим механиком-водителем танка, добросовестно выполнял порученные задачи и защищал Родину в районе проведения ООС.
- В бойца осталась мама и сестра.
Редакция 24 канала скорбит вместе с родными и близкими Виктора Лаптинова.