Когда Лукашенку впервые стало плохо в Москве, сначала показалось, что это совпадение событий. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Смерть Лукашенко выгодна всем

Михаил Шейтельман подчеркнул, что в конце концов появляются мнения о том, что проблемы со здоровьем Лукашенко могут иметь российский контекст.

Может, действительно его россияне решили добить таким странным способом: травят в Москве, будто его не могут отравить в Беларуси,

– предположил он.

Впрочем, в отличие от Путина, Лукашенко не исчезает на 2 – 3 недели и нигде не пытается скрыться. Так что если самопровозглашенный руководитель Беларуси не появится где-то на людях в течение двух следующих дней, то можно делать выводы, что ему действительно плохо.

"Нам в любом случае выгодно, чтобы Лукашенко умер, потому что это нестабильность в Беларуси. Чем хуже россиянам и их союзникам – тем лучше нам и тем ближе они к гражданской войне", – объяснил политтехнолог.

Впрочем, после смерти Лукашенко у оппозиционеров будет всего один день, чтобы захватить власть. Это точно не сможет сделать Россия, потому что у нее нет ни организационных, ни военных ресурсов для таких свершений. Это еще раз подтвердило "освобождение" Белгородщины и переброска туда войск из Луганской области.

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Тихановская должна вступить в игру

Михаил Шейтельман сообщил, что белорусам придется действовать достаточно оперативно, поскольку у них есть легитимный президент Светлана Тихановская.

"Если белорусская оппозиция, когда Лукашенко умер, уедет из Вильнюса в Минск, а вместе с тем уйдет полк Калиновского и это все поддержит Польша, то мир признает Тихановскую легитимным президентом", – объяснил он.

При таком сценарии россиянам будет сложнее захватить власть, потому что тогда белорусы будут ее отстаивать.

В поддержку Лукашенко ни один человек не готов выйти, а в поддержку Тихановской – миллион,

– убежден политтехнолог.

В этом случае важно не потерять шанс, который будет довольно быстротечным. Если же белорусы не справятся всего за один день, то бороться за власть дальше уже нет смысла.

Почему белорусам важно захватить власть

Светлана Тихановская должна получить международное признание благодаря оппозиционерам, которые пока далеко за пределами Беларуси.

Сами же белорусы пока не способны сбрасывать власть, потому что 5 тысяч политзаключенных отбывают сроки наказания, а сотни тысяч человек сбежали от режима за границу.

"Тех, кто готов выходить на улицы Беларуси – очень мало", – подчеркнул он.

Если возможность не будет использована, то преемника Лукашенко будет выбирать Путин.

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