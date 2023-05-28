Коли Лукашенку вперше стало зле в Москві, то спершу здалося, що це збіг подій. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Смерть Лукашенка вигідна для всіх

Михайло Шейтельман наголосив, що зрештою з'являються думки про те, що проблеми зі здоров'ям у Лукашенка можуть мати російський контекст.

Може, дійсно його росіяни вирішили добити у такий дивний спосіб: труять у Москві, ніби його не можуть отруїти в Білорусі,

– припустив він.

Втім, на відміну від Путіна Лукашенко не зникає на 2 – 3 тижні й ніде не намагається приховатися. Тож, якщо самопроголошений очільник Білорусі не з'явиться десь на людях упродовж двох наступних днів, то можна робити висновки, що йому дійсно зле.

"Нам в будь-якому випадку вигідно, щоб Лукашенко помер, бо це нестабільність у Білорусі. Чим гірше росіянам і їхнім союзникам – тим краще нам й тим ближче вони до громадянської війни", – пояснив політтехнолог.

Втім, після смерті Лукашенка в опозиціонерів буде всього один день, щоб захопити владу. Цього точно не зможе зробити Росія, бо вона не має ні організаційних, ні військових ресурсів для таких звершень. Це ще раз підтвердило "звільнення" Бєлгородщини та перекидання туди війська із Луганської області.

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Тихановська має вступити в гру

Михайло Шейтельман повідомив, що білорусам доведеться діяти доволі оперативно, оскільки у них є легітимний президент Світлана Тихановська.

"Якщо білоруська опозиція, коли Лукашенко помер, поїде із Вільнюса в Мінськ, а водночас звідси піде полк Калиновського і це все підтримає Польща, то світ визнає Тихановську легітимним президентом", – пояснив він.

За такого сценарію росіянам буде складніше захопити владу, бо тоді білоруси будуть її відстоювати.

На підтримку Лукашенка жодна людина не готова вийти, а на підтримку Тихановської – мільйон,

– переконаний політтехнолог.

У цьому випадку важливо не втрати шанс, який буде доволі швидкоплинним. Якщо ж білоруси не впораються всього за один день, то боротися за владу далі немає вже сенсу.

Чому білорусам важливо захопити владу

Світлану Тихановська має отримати міжнародне визнання завдяки опозиціонерам, які наразі далеко за межами Білорусі.

Самі ж білоруси наразі не спроможні скидати владу, бо 5 тисяч політв'язнів наразі відбувають терміни покарання, а сотні тисяч людей втекли від режиму за кордон.

"Тих, хто готовий виходити на вулиці Білорусі – дуже мало", – наголосив він.

Якщо можливість буде не використана, то наступника Лукашенка обиратиме Путін.

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