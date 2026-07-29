Большая честь встретиться с Зеленским, встреча прошла очень хорошо, – Трамп
Президент США Дональд Трамп оценил встретившегося с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.
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Как Трамп оценил встречу с Зеленским?
По словам Дональда Трампа, встреча с лидером Украины прошла очень хорошо. Он подчеркнул, что обсуждались многие важные вопросы.
Большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили многие важные вопросы. Встреча прошла очень хорошо,
– заявил Трамп.
Что еще известно о встречах Зеленского и Трампа?
Во вторник, 28 июля, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в Белом доме . Среди прочего президенты Украины и США обсудили активизацию дипломатического процесса.
По словам Зеленского, во время встречи были обсуждены лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot, а также другие идеи, которые могут помочь Украине.
Еще одной темой стала необходимость активизации дипломатического процесса. Президент Украины отметил, что команды двух стран должны согласовать детали дальнейшей коммуникации и поблагодарил США за поддержку.