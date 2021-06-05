Большая палата ВСУ удовлетворила апелляцию Вирастюка и ЦИК

Большая палата ВСУ удовлетворила апелляционные жалобы Василия Вирастюка, "Слуги народа" и ЦИК. Таким образом, суд признал законным избрание Вирастюка в Раду, а также – отменил предыдущее решение кассационного суда о признании противоправными действия Центризбиркома об оглашении результатов выборов в округе №87.

Суд принял решение отказать в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко к ЦИК. Также с главного конкурента Вирастюка взыщут в бюджет сбор в размере 24 тысяч 970 гривен.

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Постановление вступает в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит.

Вирастюк и ЦИК обжаловали решение ВСУ

Отметим, что Большая палата Верховного Суда начала рассматривать апелляцию Вирастюка и ЦИК еще 27 мая. В апелляции обжаловали решение ВСУ об отмене протокола Центризбиркома от 19 мая, в котором говорилось об официальных результатах выборов. Перерыв объявили до 5 июня.

Еще 23 мая Верховный Суд рассмотрел иск кандидата в нардепы Александра Шевченко. Служители Фемиды признали противоправными действия ЦИК. Речь идет о протоколе относительно результатов выборов на 87 округе, согласно которым именно Василий Вирастюк – победитель голосования.

ЦИК дважды объявляла Вирастюка победителем на довыборах на Ивано-Франковщине. Сначала – 22 апреля, а затем, после того, как голосование на 6 участках признали недействительным, уже – 19 мая.

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