Большая потеря для Украины, – Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью Вадатурского

Оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего погиб генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. В связи с их гибелью соболезнования родным и близким выразил президент Владимир Зеленский.

Вадатурский и его жена Раиса погибли в результате обстрела, который произошел 31 июля. На сайте Офиса Президента говорится, что гибель Вадатурского – это большая потеря для Николаева и всей Украины.

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Алексей Вадатурский за более 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства,

– отметили в ОП.

У Зеленского напомнили, что компания "Нибулон", которая насчитывает около 7 тысяч работников, "перестраивала современный цивилизованный рынок зерна в стране".

Сообщается, что компания создала самую развитую сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов с общим объемом единовременного хранения более 2,25 миллиона тонн. Кроме того, "Нибулон" возрождал судоходство на Днепре и Южном Буге.

Алексей Вадатурский и его компания никогда не боялись вызовов и в своей деятельности руководствовались любовью к родному краю. Вдохновляясь сами, вдохновляли и других на путь развития и всегда были примером для подражания,

– говорится в сообщении на сайте ОП.

Также у Зеленского подчеркнули, что причастные к обстрелам непременно получат наказание.

Что еще известно о гибели Вадатурского

Семья Вадатурских несмотря на постоянные обстрелы города осталась в Николаеве. Одна из российских ракет попала в частный дом, где жили супруги.

О гибели супругов стало известно утром, 31 июля. Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил информацию.

Алексею Вадатурскому присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства.

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