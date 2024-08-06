Станет крахом Иранского режима: какова вероятность большой войны на Ближнем Востоке

Вероятность большой войны на Ближнем Востоке не такая уж и большая. Она есть, но отнюдь не 50%. Полномасштабный конфликт будет означать крах для Ирана. Он не выдержит внутренних противоречий и напряжений, которые там существуют.

Правительство Ливана из последних сил бьется, чтобы "Хезболла" не начинала войну. Все просят премьера Израиля Беньямина Нетаньяху не заходить слишком далеко. Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Смотрите также Иран обратился к России с просьбой о системах ПВО на фоне конфликта с Израилем, – WSJ

Как Россия одновременно "промывает" мозги Израилю и Ирану

Данилов рассказал, что сейчас все прилагают усилия, чтобы не допустить большой войны на Ближнем Востоке. Базовый сценарий – обмен ударами, на этом все. Хотя в апреле, по его словам, такой вероятности вообще не было. Сейчас она увеличилась примерно до 30%, что уже много, но не катастрофично.

Наземная операция вряд ли состоится. Штурмовать Голанские высоты еще то "удовольствие". Может пасть 4 сирийская дивизия количеством 10 тысяч человек, которой командует брат Башара аль-Асада. С ней также ведет переговоры "Хезболла", чтобы та присоединилась к конфликту.

Не пропустите На фоне сообщений о нападении на Израиль и поставки оружия: Шойгу посетил Иран

Что касается России, то она уже давно целенаправленно инвестирует в то, чтобы на Ближнем Востоке произошла большая война. Россияне всячески поддерживают страхи иранского режима, вкладывают средства в иррациональные и нелогичные шаги, подстрекают их. С одной стороны, Кремль говорит, мол, "мы будем с вами, начинайте". Предоставляет фальшивую разведывательную информацию, усиливает страхи и рассказывает, что Израиль не такой сильный.

С другой – одновременно они работают с израильтянами. "Скармливают", что иранцы уже построили ядерную бомбу, мол, "наносите удары как можно скорее". Также они действуют на элиты и истеблишмент, чтобы подтолкнуть их к самоубийственным шагам с обеих сторон,

– отметил Сергей Данилов.