Уряд Лівану з останніх сил б'ється, аби "Хезболла" не починала війну. Усі просять прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не заходити надто далеко. Таку думку 24 Каналу висловив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

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Як Росія одночасно "промиває" мізки Ізраїлю та Ірану

Данилов розповів, що зараз усі докладають зусиль, аби не допустити великої війни на Близькому Сході. Базовий сценарій – обмін ударами, на цьому все. Хоча у квітні, за його словами, такої імовірності взагалі не було. Зараз вона збільшилася приблизно до 30%, що вже багато, але не катастрофічно.

Наземна операція навряд відбудеться. Штурмувати Голанські висоти ще те "задоволення". Може полягти 4 сирійська дивізія кількістю 10 тисяч осіб, якою командує брат Башара аль-Асада. З нею також веде перемовини "Хезболла", аби та приєдналася до конфлікту.

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Щодо Росії, то вона уже давно цілеспрямовано інвестує в те, аби на Близькому Сході сталася велика війна. Росіяни усіляко підтримують страхи іранського режиму, вкладають кошти в ірраціональні та нелогічні кроки, під'юджують їх. З одного боку, Кремль каже, мовляв, "ми будемо з вами, починайте". Надає фальшиву розвідувальну інформацію, підсилює страхи та розповідає, що Ізраїль не такий сильний.

З іншого – одночасно вони працюють з ізраїльтянами. "Згодовують", що іранці вже збудували ядерну бомбу, мовляв, "завдавайте ударів якомога швидше". Також вони діють на еліти та істеблішмент, аби підштовхнути їх до самогубних кроків з обох сторін,

– зазначив Сергій Данилов.