Больше, чем во Вторую мировую: Остин назвал потери России

В четверг, 9 января, состоялось заседание "Рамштайн". СМИ сообщали, что оно может стать последним в таком формате. Ведь не известно, поддержит ли новая администрация США дальнейшее проведение заседаний Контактной группы.

Данные передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

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Какие потери России в войне

С 2022 года Россия понесла более 700 тысяч потерь на поле боя. Это больше, чем количество военных, погибших во время Второй мировой войны со стороны России. Российские потери в Украине составляют 2/3 мощностей войска, которые были в начале полномасштабного вторжения,

– сказал Ллойд Остин.

Важно! При СССР пропаганда утверждала, что советские люди больше всего погибали в войне против Гитлера. Эту идею подхватила Россия как правопреемница СССР. Но тогда не говорилось о конкретных цифрах по странам, то есть разным республикам, которые входили в состав СССР. В последнее время историки цивилизованного мира все чаще говорят о том, что во Вторую мировую проливали кровь люди разных национальностей – а не просто представители мифического "советского народа". В выступлении Ллойда Остина речь именно о потерях РСФСР.

В конце прошлого года СМИ часто писали, что Россия понесла рекордные потери за ноябрь. Министр обороны США подтвердил эти данные: в ноябре 2024 года Россия теряла около 15 тысяч военных каждый день.

Поскольку цифра огромная, то Кремлю нужно где-то пополнять человеческий ресурс. Путин прибегнул к набору заключенных и привлечению солдат КНДР. Но для северокорейских военных эта война чужда.

"Это еще один четкий признак того, что Путин в отчаянии", – подчеркнул Остин.

На войне против Украины погибла уже тысяча солдат Кима. Однако реальные цифры выше.

Подводя итоги работы "Рамштайна", Ллойд Остин сказал, что коалиция западных стран стала арсеналом украинской демократии и двигателем для глобальной безопасности. А Контактная группа – наиболее последовательной глобальной коалицией за более чем 30 лет.