Больше месяца после потери: государственный атомный регулятор установил прямую связь с ЧАЭС

Государственный атомный регулятор восстановил прямую связь с Чернобыльской атомной электростанцией. Это произошло спустя больше месяца после ее потери.

Это произошло только 20 апреля. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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ЧАЭС возобновила связь с государственным атомным регулятором

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что сегодня (говорится о 20 апреля – 24 канал) прямая связь между национальным регулятором и Чернобыльской атомной электростанцией (АЭС) восстановлена больше чем через месяц после того, как эта связь была потеряна, когда объект контролировали российские силы,

– сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Он приветствовал восстановление связи между ЧАЭС и Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Также напомнил, что связь была утеряна 10 марта. После этого регулятор получал информацию о ситуации на Чернобыльской АЭС через старшее руководство станции.

В МЕГАТЭ сообщили, что Гросси планирует возглавить миссию экспертов МАГАТЭ, которая планирует посетить ЧАЭС.

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Более того, в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что они до сих пор не получают данных из-за дистанционной передачи от своих систем мониторинга, установленных на ЧАЭС. Однако сообщили, что получают их из других атомных электростанций в Украине.

Стоит вспомнить, что оккупанты же захватили Чернобыльскую атомную электростанцию еще 24 февраля и покинули ее только 31 марта.

А еще они рыли окопы в "Рыжем лесу", который наиболее поражен радиацией в зоне Чернобыля. После освобождения ЧАЭС враги уехали в Центр радиационной медицины в белорусском Гомеле.

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