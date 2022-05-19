Больше некого мобилизовать: враг хочет отправлять на войну студентов с Донбасса

Продолжаются 85 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Врагу терпит значительные потери и исчерпывает ресурсы для скрытой мобилизации.

Так, командование противника планирует привлекать на войну против Украины студентов с временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины утром 19 мая.

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Российским оккупантам не хватает живой силы

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что из-за отсутствия мобилизационного ресурса, оккупационное военное командование планирует привлекать к боевым действиям студентов высших учебных заведений на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Вместе с тем, по имеющейся информации, в район населенного пункта Александровка, что в Донецкой области, враг перебросил пополнение в количестве 260 военнослужащих, которые ранее были задействованы на Харьковском направлении.

Таким образом оккупанты попытались восстановить потери, которые понес вражеский 107-й стрелковый батальон. По предварительной информации, ранее это подразделение сил противника потеряло более 50% личного состава.

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Актуальная ситуация на востоке

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6: 00 19 мая говорится, что противник продолжает вести наступательные действия в Восточной операционной зоне. При этом основные усилия российские оккупанты концентрируют на Донецком направлении.

На Славянском направлении противник осуществляет попытки улучшить свое тактическое положение. При поддержке артиллерии захватчики вели боевые действия вблизи населенного пункта Большая Камышеваха, впрочем потерпели неудачу – на отдельных участках имели значительные потери и были вынуждены отступить на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру, наносили ракетные удары и пытались закрепиться на уже занятых позициях. Применяли авиацию для разрушения гражданских объектов в районе населенных пунктов Орехово, Лоскутівка, Новомихайловка и Катериновка.

Продолжались боевые действия на Северодонецком направлении – захватчики пытались идти штурмом вблизи Устиновки, впрочем никакого успеха не имели. На Бахмутском направлении тем временем зафиксированы попытки штурма в районе населенного пункта Золотое-4, однако и здесь враг потерпел неудачу.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка – понесли потери и отступили. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Первомайское и Новокалиново также не имели никакого успеха. Похожая ситуация и на Кураховском направлении – наступление врага в районе Новомихайловки было безуспешным.

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