Больше никуда не поедет: холоднояровцы ярко уничтожили вражескую БМП-3 на Харьковщине

4 мая 2022 , 11:22
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93-я ОМБр "Холодный Яр"

На юге Харьковской области не дают врагу передышки бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр". Они искусно ликвидировали вражескую БМП-3, которая после этого уже никуда никогда не поедет.

Видео своей работы холодноеровцы обнародовали в соцсетях. Они отметили: сюжет – недолгий, но очень оптимистичный.

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В БМП попали прицельными выстрелами

Боевая машина пехоты российских военных попыталась скрыться от наших военных за деревьями. Однако игра "в прятки" очевидно не удалась. Холодноярцы несколько раз попали в БМП-3, из которой сразу повалил столб пламени и черный густой дым.

В комментариях украинцы благодарят воинов за профессиональную работу и эффективную оборону Родины. Люди отмечают, что гордятся смелостью и отвагой холоднояровцев и просят их прежде всего – беречь себя.

Смотрите видео уничтожения вражеской техники в Харьковской области:

Какие свежие потери врага

Утром 4 мая Генштаб ВСУ обнародовал новую информацию о потерях врага. Так, государство-агрессор с 24 февраля потеряло в войне в Украине 24 500 военных. Только за сутки это количество увеличилось на 300 человек.

Какие потери врага в технике:

  • Танков – 1077.
  • Боевых бронированных машин – 2 610.
  • Артиллерийских систем – 491.
  • РСЗО – 163.
  • Средств ПВО – 81.
  • Самолетов – 194.
  • Вертолетов – 155.
  • Автомобильной техники и автоцистерн – 1867.
  • Кораблей и катеров – 10.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 303.
  • Специальной техники – 38.
  • Крылатых ракет – 87.

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Узнайте в видео: новые потери врага по состоянию на 4 мая

 

Автор: Ірина Пундор