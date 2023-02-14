Больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов: Зеленский в обращении подвел итоги "Рамштайна"

Силы обороны уже 356 дней героически сдерживают нашествие оккупантов и наносят им немалые потери. Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинским.

Глава государства отметил, что сегодня – день девятого "Рамштайна" – встречи группы военной поддержки Украины. Она принесла очередные сильные решения по защите нашего государства и укреплению наших воинов, сообщает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о "Рамштайне"

Президент отметил, что на "Рамштайне" присутствовали представители 54 государств-партнеров. На встрече подтвердили предоставление большего количества систем ПВО, танков, артиллерии и снарядов, а также увеличение учений для украинских военных.

Как сегодня звучало, Ukraine must be successful. И здесь мы соглашаемся: успех должен быть. Конечно, далеко не все о "Рамштайне" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями заседания Контактной группы,

– заявил Зеленский.

Несмотря на это, он может с уверенностью сказать, что базовые тенденции остаются неизменными – Украина и партнеры вместе делают все, чтобы государство-террорист как можно быстрее проиграло.