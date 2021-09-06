Больше всего погибших в Нью-Джерси: количество жертв урагана Ида снова выросло

Мощный ураган Ида, который уже больше недели бушует в США, продолжает уносить человеческие жизни. По состоянию на 6 сентября его жертвами стали уже по меньшей мере 64 человека.

Большое количество людей умерли в затопленных квартирах и подвалах, не сумев выбраться оттуда.

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Какова ситуация в разных штатах

Больше всего погибших в Нью-Джерси. За ним – Нью-Йорк и Луизиана. Взамен меньше всего людей пострадали от шторма в Мэриленде и в Коннектикуте.

25 человек погибли в Нью-Джерси. Из них 11 – умерли в собственных домах. Также в Нью-Джерси погибли немало автомобилистов на затопленных дорогах. Большинство водителей утонули, когда пытались выбраться из автомобилей.

17 человек – в Нью-Йорке.

11 – в Луизиане.

5 – в Пенсильвании.

2 – в Миссисипи.

2 – в Алабаме.

1 – в Мэриленде.

1 – в Коннектикуте.

Власти Нью-Йорка призывают людей готовиться к дальнейшим стихийным бедствиям. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул сообщила, что внутренним районам необходимо лучше подготовиться к частым внезапным наводнениям из-за изменения климата.

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