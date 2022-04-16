Больше всего репрессий населению Энергодара творят боевики с Донбасса, – Денисова

Запорожская АЭС и город Энергодар до сих пор находятся под контролем российских военных. Сейчас туда свезли несколько групп боевиков.

Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, что работники поддерживают работу АЭС под постоянным давлением, в то же время, любая ошибка в обслуживании станции может привести к ядерной катастрофе.

Читайте также Было очень страшно, – провизор рассказала о работе аптек в Киеве во время войны

Кого свезли для патрулирования Энергодара

По словам Денисовой, на территории ЗАЭС население терроризируют несколько разных группировок врага:

непосредственно русские солдаты,

ОМОН,

ФСБ,

"Росгвардия",

группа военных кавказских национальностей – осетины, ингуши, чеченцы и боевики из ОРДЛО.

Больше всего репрессий населению творят последние, которые дежурят на блокпостах. Они унижают женщин, провоцируют конфликты, требуют деньги,

– говорится в сообщении.

Кроме того, персонал станции, к которому присоединилась дежурная бригада Росатома во главе с главным инженером Ростовской АЭС, вынужден согласовывать все действия с "военными командирами" оккупантов.

Напомним, 12 марта оккупанты заявили, что станция теперь принадлежит "Росатому". Об этом сообщил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Фамилии террористов остаются неизвестными.

Обратите внимание – как реагировал мир на обстрелы Запорожской АЭС: смотрите видео