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      Больше не "Ленка Канистра": как изменилась жена "Моторолы" после его смерти – фото поражают

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      Жена "Моторолы" Елена Коленкина тогда и сейчас / Коллаж 24 канала

      После смерти одного из лидеров боевиков "Моторолы" в 2016 году, его жена Елена Коленкина кардинально изменила свой внешний вид.

      Коленкина родилась в поселке Семеновка, что неподалеку от Славянска Донецкой области. В 2010 году она закончила школу, но высшее образование получать не стала. Интересно, что в ее родном Славянске девушка имела прозвище "Ленка-Канистра", пишет "Обозреватель".

      Обратите внимание! В переписке "Моторолы" с женой накануне его убийства нашли российский след

      С Арсением Павловым, который имел прозвище "Моторола", они познакомились в 2014 году. Тогда боевик уже имел 5-летнего сына и жену. Однако Коленкине это помехой не стало, и через некоторое время она вышла за него замуж. В апреле 2015 года в Павлова и Коленкиной родилась дочь Мирослава, а в октябре 2016-го, за две недели до убийства боевика – сын Макар.

      Жена "Моторолы" Елена Коленкина до замужества с боевиком и в роли его жены

      Где проживает девушка, неизвестно. В 2016 году, сразу после смерти мужа, она попыталась бежать из Донецка. Судя по фото, которые она публикует в инстаграме, Коленкина часто посещает оккупированный Крым и дружит с одиозными российскими музыкантами: певицей Юлией Чичериной и рэпером Рем Дигга.

      Интересно! Жена "Моторолы" имеет фальшивый украинский паспорт

      Чот касается ее внешности, то она изменилась сильно. Показательно, что девушка не экономит на себе: на ее странице часто появляются фото за рулем автомобиля, в дорогой одежде. Вполне вероятно, что Коленкина могла сделать пластику лица и накачать губы. Более того, ее кожа также теперь выглядит иначе.

      Как кадинально изменился вид жены "Моторолы" Елены Кленкиной

      Что известно о ликвидации "Моторолы"?
      Он погиб 16 октября 2016 года – раздался взрыв, когда боевик зашел в лифт в собственном же доме в оккупированном Донецке. В убийстве боевика оккупанты обвиняют сотрудника СБУ. Зато в МВД Украины ответственность за убийство положили на сообщников "Моторолы". Впоследствии один из бывших главарей пророссийских боевиков Донетчины Александр Бородай рассказал, что ликвидация "Моторолы" стала результатом разборок с местным криминалом – "стародонецким криминалом, который не очень комфортно чувствует себя в нынешнем состоянии".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе "Моторола" Новости Донецка
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