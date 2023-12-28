Уничтожение "Новочеркасска": сколько десантных кораблей россияне держат в Черном море

Россия использует большие десантные корабли для того, чтобы перебрасывать военные грузы в условиях малой пропускной способности и ограничений дважды пораженного Крымского моста. Важно понимать, сколько БДК в своих владениях в Черном море имеет противник.

Недавно, в ночь на 26 декабря, Вооруженные Силы Украины нанесли сокрушительный удар по большому десантному кораблю проекта 775 "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии. Кроме того, предварительно Силы обороны необратимо уничтожили еще три крупных десантных корабля России в Черном и Азовском море.

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Что уже потеряли россияне

Кроме "Новочеркасская", в этом году 13 сентября был уничтожен "Минск" (проект 775, был приписан к Балтийскому флоту) в сухом доке Севастополя вместе с подлодкой "Ростов-на-Дону", а 24 марта 2022 года в Бердянске был уничтожен БДК "Саратов" (проект 1171).

Именно эти 3 больших десантных корабля являются невосполнимыми потерями врага, ибо пораженный морским дроном в Новороссийске "Оленегорский горняк", хоть и получил пробоину 4 августа этого года, но все же остался на плаву и был установлен в сухой док.

Вражеские корабли в Черном море

Несмотря на то, что украинские Силы обороны уничтожили несколько российских кораблей, в арсенале противника все же остается несколько других.

В конце концов оккупанты продолжают иметь в строю:

два БДК проекта 1171 "Тапир" :

"Орск"

"Николай Фильченков"

БДК проекта 1171 "Тапир" - "Орск" / Фото Defense Express

семь проекта 775:

"Цезарь Куников" (получил повреждение в Бердянске)

"Ямал"

"Азов"

"Калининград" (Балтийский флот)

"Георгий Победоносец" (Северный флот)

"Королев" (Балтийского флота)

"Оленегорский горняк" (Северного флота, получил повреждение в Новороссийске)

Проект 775: Цезарь Куников / Фото Defense Express

один проекта 11711 типа "Иван Грен":

"Петр Моргунов" (Северного флота).

Проект 11711 типа "Иван Грен": "Петр Моргунов" / Фото Defense Express

Так, всего речь идет о 10 крупных десантных кораблях в России в Черном море.

Какая боеспособность этих кораблей

Спутниковые снимки показывают довольно интересную картину.

Благодаря публикациям специалиста MT Anderson можно увидеть, что в оккупированном Севастополе 20 декабря находилось всего четыре БДК проекта 775, два из которых находились в ожидании ремонта.





БДК в Севастополе / Скриншот MT Anderson

Еще один находился в сухом доке, и это не касается "Минск", который продолжает оставаться в другом сухом доке судоремонтного завода.

Один корабль в сухом доке судоремонтного завода / Скриншот MT Anderson

И только один БДК проекта 775, скорее всего, находится в исправном состоянии.

Вероятно, БДК проекта 775 / Скриншот MT Anderson

Кроме этого, по состоянию на 17 декабря, ряд крупных десантных кораблей был зафиксирован в Новороссийске: 3 проекта 775 и один "Петр Моргунов". При этом сухой док уже занят другим кораблем, то есть "Оленегорский горняк" был из него выведен.



БДК в Новороссийске / скриншот MT Anderson

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