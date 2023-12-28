Недавно, в ночь на 26 декабря, Вооруженные Силы Украины нанесли сокрушительный удар по большому десантному кораблю проекта 775 "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии. Кроме того, предварительно Силы обороны необратимо уничтожили еще три крупных десантных корабля России в Черном и Азовском море.
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Что уже потеряли россияне
Кроме "Новочеркасская", в этом году 13 сентября был уничтожен "Минск" (проект 775, был приписан к Балтийскому флоту) в сухом доке Севастополя вместе с подлодкой "Ростов-на-Дону", а 24 марта 2022 года в Бердянске был уничтожен БДК "Саратов" (проект 1171).
Именно эти 3 больших десантных корабля являются невосполнимыми потерями врага, ибо пораженный морским дроном в Новороссийске "Оленегорский горняк", хоть и получил пробоину 4 августа этого года, но все же остался на плаву и был установлен в сухой док.
Вражеские корабли в Черном море
Несмотря на то, что украинские Силы обороны уничтожили несколько российских кораблей, в арсенале противника все же остается несколько других.
В конце концов оккупанты продолжают иметь в строю:
два БДК проекта 1171 "Тапир" :
- "Орск"
- "Николай Фильченков"
БДК проекта 1171 "Тапир" - "Орск" / Фото Defense Express
семь проекта 775:
- "Цезарь Куников" (получил повреждение в Бердянске)
- "Ямал"
- "Азов"
- "Калининград" (Балтийский флот)
- "Георгий Победоносец" (Северный флот)
- "Королев" (Балтийского флота)
- "Оленегорский горняк" (Северного флота, получил повреждение в Новороссийске)
Проект 775: Цезарь Куников / Фото Defense Express
один проекта 11711 типа "Иван Грен":
- "Петр Моргунов" (Северного флота).
Проект 11711 типа "Иван Грен": "Петр Моргунов" / Фото Defense Express
Так, всего речь идет о 10 крупных десантных кораблях в России в Черном море.
Какая боеспособность этих кораблей
Спутниковые снимки показывают довольно интересную картину.
Благодаря публикациям специалиста MT Anderson можно увидеть, что в оккупированном Севастополе 20 декабря находилось всего четыре БДК проекта 775, два из которых находились в ожидании ремонта.
БДК в Севастополе / Скриншот MT Anderson
Еще один находился в сухом доке, и это не касается "Минск", который продолжает оставаться в другом сухом доке судоремонтного завода.
Один корабль в сухом доке судоремонтного завода / Скриншот MT Anderson
И только один БДК проекта 775, скорее всего, находится в исправном состоянии.
Вероятно, БДК проекта 775 / Скриншот MT Anderson
Кроме этого, по состоянию на 17 декабря, ряд крупных десантных кораблей был зафиксирован в Новороссийске: 3 проекта 775 и один "Петр Моргунов". При этом сухой док уже занят другим кораблем, то есть "Оленегорский горняк" был из него выведен.
БДК в Новороссийске / скриншот MT Anderson
Удар по "Новочеркасску": последние новости
- В ночь на 26 декабря Россия потеряла БДК "Новочеркасск", находившийся в Феодосии, нагруженный взрывными боеприпасами.
- В общем, это российское судно предназначено для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Кроме того, "Новочеркасск" был способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.
- После атаки украинских Сил обороны в российских телеграм-каналах отмечают, что более 30 моряков считают пропавшими без вести, еще 23 якобы получили ранения, а один погиб.
- После того, как украинские Силы обороны успешно уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии, из порта исчез целый ряд кораблей. Так, из порта вывели пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул", тральщик проекта 12700 "Александрит", спасательное буксирное судно (вероятно, говорится о "Капитане Гурьеве"), а также еще один корабль.