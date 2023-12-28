Нещодавно, в ніч на 26 грудня, Збройні Сили України завдали нищівного удару по великому десантному кораблю проєкту 775 "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії. Крім цього, попередньо Сили оборони незворотно знищили ще три великих десантних кораблів Росії у Чорному та Азовському морі.

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Що вже втратили росіяни

Крім "Новочеркаська", цьогоріч 13 вересня був знищений "Мінськ" (проєкт 775, був приписаний до Балтійського флоту) у сухому доці Севастополя разом із підводним човном "Ростов-на-Дону", а 24 березня 2022 року у Бердянску був знищений ВДК "Саратов" (проєкт 1171).

Саме ці 3 великі десантні кораблі є непоправними втратами ворога, бо уражений морським дроном у Новоросійську "Оленегорський горняк", хоч й отримав пробоїну 4 серпня цього року, але все ж залишився на плаву та був встановлений у сухий док.

Ворожі кораблі у Чорному морі

Попри те, що українські Сили оборони знищили декілька російських кораблів, у арсеналі противника все ж залишається декілька інших.

Зрештою окупанти продовжують мати у строю:

два ВДК проєкту 1171 "Тапір":

"Орськ"

"Ніколай Фільченков"

ВДК проєкту 1171 "Тапір" - "Орськ" / Фото Defense Express

сім проєкту 775:

"Цезарь Куников" (отримав пошкодження у Бердянську)

"Ямал

"Азов"

"Калінінград" (Балтійського флоту)

"Георгій Победоносец" (Північного флоту)

"Корольов" (Балтійського флоту)

"Оленегорський горняк" (Північного флоту, отримав пошкодження у Новоросійську)

Проєкт 775: "Цезарь Куников" / Фото Defense Express

один проєкту 11711 типу "Іван Грен":

"Петр Моргунов" (Північного флоту).

Проєкт 11711 типу "Іван Грен": "Петр Моргунов" / Фото Defense Express

Так, загалом йдеться про 10 великих десантних кораблів у Росії у Чорному морі.

Яка боєздатність цих кораблів

Супутникові знімки знімки демонструють досить цікаву картину.

Завдяки публікаціям фахівця MT Anderson можливо побачити, що в окупованому Севастополі 20 грудня перебувало загалом чотири ВДК проєкту 775, два з яких перебували в очікуванні ремонту.





ВДК в Севастополі / скриншот MT Anderson

Також ще один перебував у сухому доці, й це не стосується "Мінськ", який продовжує залишатися в іншому сухому доці судноремонтного заводу.

Один корабель в сухому доці судноремонтного заводу / скриншот MT Anderson

І лише один ВДК проєкту 775, скоріш за все, знаходиться у справному стані.

Ймовірно ВДК проєкту 775 / скриншот MT Anderson

Крім цього, станом на 17 грудня, ряд великих десантних кораблів був зафіксований у Новоросійську: 3 проєкту 775 та один "Петр Моргунов". При цьому сухий док вже зайнятий іншим кораблем, тобто "Оленегорський горняк" був з нього виведений.



ВДК у Новоросійську / скриншот MT Anderson

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