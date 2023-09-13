Россия снова пылает: в Москве заметили пожар у Останкинской башни
В России продолжается сезон жарких пожаров и массивных взрывов. Так, поздно ночью 13 сентября жители Москвы жаловались на "громкие звуки".
Об этом сообщают российские СМИ. Россияне говорят, что в городе также горят здания, сообщает 24 Канал.
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В Москве дым у Останкинской башни
Российские пропагандисты отметили, что пожар в Москве начался поздно ночью 13 сентября. В частности, там пожар был замечен у известной телебашни российской столицы – Останкинской башни.
У Останкинской башни видели пожар / Фото из российских телеграм-каналов
Очевидцы отметили, что на месте событий также видна черная туча дыма, а также они жалуются на "хлопок". В конце концов стало известно, что это возгорание произошло на северо-восточной части российской столицы, там горело мусоросортировочное предприятие в районе метро Владыкино.
Пожар возле Останкинской башни: смотрите видео
Впоследствии россияне отметили, что этот пожар уже якобы был потушен. В настоящее время неизвестно, есть ли после этого возгорание пострадавшие или повреждения.
В Питере тоже что-то пылало
За несколько часов до пожара в Москве российские пропагандисты рассказывали о возгорании и в Санкт-Петербурге. Очевидцы отметили, что в этом городе пожар произошел в двухэтажном производственно-складском здании.
В МЧС России отметили, что этому пожару присвоили повышенный уровень сложности. Российские спасатели подчеркнули, что в этом здании якобы горит картонная упаковка.
Далее россияне заявили, что ранг этого пожара повысили до второго уровня сложности. По уточненным данным, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
В заключение российские пропагандисты подчеркнули, что сведения о пострадавших на этот момент не поступали. Потушили ли этот пожар в Санкт-Петербурге – до сих пор неизвестно.
В Россию часто наведывается "хлопок"
- В Курской области России 11 сентября жаловались о "громких звуках взрывов", а также о "хлопке". В местных властях отметили, что российский город Рыльск якобы пытался атаковать беспилотник.
- До этого мощные взрывы раздавались и в Белгородской области. Там оккупанты также якобы заметили и сбили все вражеские беспилотники, пытавшиеся атаковать регион.
- В конце концов "хлопок" посетил и завод "Кремний Эл" в Брянске в России. В местных властях отметили, что во время этой атаки обломки одного из "подавленного средством РЭБ" дрона попали в административное здание, в результате чего оно вспыхнуло.