В России продолжается сезон жарких пожаров и массивных взрывов. Так, поздно ночью 13 сентября жители Москвы жаловались на "громкие звуки".

Об этом сообщают российские СМИ. Россияне говорят, что в городе также горят здания, сообщает 24 Канал.

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В Москве дым у Останкинской башни

Российские пропагандисты отметили, что пожар в Москве начался поздно ночью 13 сентября. В частности, там пожар был замечен у известной телебашни российской столицы – Останкинской башни.

У Останкинской башни видели пожар / Фото из российских телеграм-каналов

Очевидцы отметили, что на месте событий также видна черная туча дыма, а также они жалуются на "хлопок". В конце концов стало известно, что это возгорание произошло на северо-восточной части российской столицы, там горело мусоросортировочное предприятие в районе метро Владыкино.

Пожар возле Останкинской башни: смотрите видео

Впоследствии россияне отметили, что этот пожар уже якобы был потушен. В настоящее время неизвестно, есть ли после этого возгорание пострадавшие или повреждения.

В Питере тоже что-то пылало

За несколько часов до пожара в Москве российские пропагандисты рассказывали о возгорании и в Санкт-Петербурге. Очевидцы отметили, что в этом городе пожар произошел в двухэтажном производственно-складском здании.

В МЧС России отметили, что этому пожару присвоили повышенный уровень сложности. Российские спасатели подчеркнули, что в этом здании якобы горит картонная упаковка.

Далее россияне заявили, что ранг этого пожара повысили до второго уровня сложности. По уточненным данным, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

В заключение российские пропагандисты подчеркнули, что сведения о пострадавших на этот момент не поступали. Потушили ли этот пожар в Санкт-Петербурге – до сих пор неизвестно.

В Россию часто наведывается "хлопок"