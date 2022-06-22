Большие колонны техники россиян покинули Мариуполь: направляются в сторону Бердянска – Пологов

Российские оккупанты в Мариуполе изменили тактику контроля передвижения. Большинство сил они перекинули из города на другие направления.

Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Об этом он написал вечером 22 июня.

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Россияне перекидывают силы из Мариуполя

Российские войска во временно оккупированном Мариуполе сменили тактику контроля передвижения. В частности, они:

демонтировали стационарные блокпосты;

зато оставили только контрольные пункты в районе мостов;

также враги чаще используют контроль мобильными группами, внезапно появляющимися в разных районах города. Одну из таких групп советник мэра Мариуполя показал на видео.

Советник мэра Мариуполя показал передвижение вражеской техники: смотрите видео

Петр Андрющенко объяснил, что враг меняет тактику из-за того что выводит большинство военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта.

Банальная нехватка ресурса. В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск,

– объяснил советник мэра.

Оккупанты не хотят участвовать в войне

Петр Андрющенко объяснил, что настроения среди оккупантов далеки от бравурных заявлений пропаганды. В частности, он объяснил:

среди врагов царит нежелание продолжать участие в войне, особенно среди жителей Донбасса;

оккупанты все чаще говорят о желании сдаться в плен, особенно после сообщения о переброске их в направлении боев в Запорожье.

Кратко о последних новостях из Мариуполя

В оккупированном россиянами Мариуполе до сих пор тяжелая ситуация с едой. В частности, ее выдают людям российские оккупанты, а выехать из города нет возможности. Российские враги цинично заставляют даже людей с инвалидностью приходить к ним и выпрашивать еду.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что до сих пор попасть в город тяжело. Для этого людям нужно пройти так называемые "фильтрационные" лагеря. Другим способом в город попасть невозможно.

21 июня 2 российских оккупанта взорвались на "Азовстали". Петр Андрющенко рассказал, что российских оккупантов догоняет справедливое возмездие за их преступления.

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