Путин будет удивлен: большинство европейцев готовы защищать Украину от России

Более половины европейцев выступают за поддержку Украины со стороны Евросоюза и НАТО в случае вторжения России. Однако мириться с последствиями, например беженцами, готовы не все.

Это мнение поддержали около 60% жителей Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международной политике (ECFR) в семи странах.

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Половина респондентов считают, что защищать Украину должны США, Германия и Франция. Правда, опрошенные в Германии, Италии, Польше и Румынии предпочли бы ответ относительно НАТО, а в Финляндии, Франции ​​и Швеции – относительно Евросоюза.

Путин будет удивлен

По мнению специалистов ECFR, президент России Владимир Путин может удивиться сколько европейцев готовы защищать Украину.

В Польше около 65% полагают, что страна должна вмешаться в случае эскалации.

в Швеции – 43%,

в Германии – 37%,

в Финляндии – каждый пятый.

Готовы ли в ЕС к наплыву беженцев

Респонденты также спросили, готовы ли они мириться с возможными последствиями такой солидарности для экономики. К примеру, с высокими ценами на энергоносители, наплывом беженцев, угрозой физического нападения или кибератак.

Меньше всего к этому готовы жители Германии и Франции. У жителей Польши, Румынии и Швеции такая перспектива не вызывает многих опасений.

Угроза нападения России: последние новости

По состоянию на 8 февраля Россия до сих пор не отводит войска от украинской границы. Кроме того, агрессор стягивает силы в Беларусь. Говорят, что для учений "Союзная решительность-2022".

В Пентагоне констатировали, что у них нет точных данных о наступлении на Украину, потому что "трудно угадать, что в голове у Путина".

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск вторжения России в Украину повышается.

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