Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради быстрого мира: данные опроса

В декабре 2024 года социологический опрос показал, что 38% украинцев готовы рассмотреть возможность отказаться от некоторых своих территорий для достижения мира и сохранения независимости страны. Однако 51% респондентов выступают против уступок России.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос КМИС. Опрос проводился в период со 2 по 17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.

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Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам

Если между маем и началом октября 2024 года ситуация практически не изменилась, то с начала октября до декабря наблюдался рост доли тех, кто в целом готов к территориальным уступкам, с 32% до 38%.

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам / Инфографика КМИС

Впрочем, несмотря на все сложные обстоятельства по состоянию на декабрь 51% украинцев выступали против территориальных уступок (в начале октября было 58%),

– отметили в сообщении.

Каков "климат мнений"

Социологи отмечают, что важно не только учитывать личные мнения украинцев, но и понимать, как они оценивают общий "климат мнений" в стране, то есть как другие люди относятся к территориальным уступкам.

Поэтому респондентам, которым не задавали вопрос об их собственной позиции относительно территориальных компромиссов, предложили оценить, сколько людей в Украине, по их мнению, поддерживают идею уступок.

Из 78% респондентов, которые смогли дать ответ, средний ответ составил 43%. Это означает, что украинцы в среднем считают, что 43% жителей подконтрольных территорий готовы к территориальным уступкам.

Каков "климат мнений" в Украине / Фото КМИС

Это на самом деле лишь чуть больше фактических 38%, то есть в целом "в среднем" украинцы называют достаточно близкий к реальности результат,

– говорится в сообщении.

Заметим, что вопрос о в целом готовности к территориальным уступкам был задан 985 респондентам.