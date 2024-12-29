Большинство заграждений Крымского моста выведены из строя, – ВМС

Большая часть защитных сооружений, которые российские оккупанты установили возле Керченского моста, уже не являются функциональными. Они были выведены из строя из-за штормов, которые продолжатся еще примерно 2 –3 месяца.

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что такие "изменения в системе заграждения вполне ожидаемы". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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"Есть вполне ожидаемые изменения относительно этих систем заграждения, которые они строили так вдохновенно фактически весь теплый период этого года. В результате штормов этого года в большом количестве они вышли из строя, не выполняют свой функционал. Эту информацию надо проверять. Но можем сделать выводы, что природа всегда вмешивается. Сезон штормов еще не закончился – как минимум, 2 – 3 месяца будет продолжаться достаточно суровая погода в море", – рассказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что возле Крымского моста исчезло значительное количество барж, которые защищали объект от украинских морских дронов. Российские захватчики настроили их в два ряда. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук предположил, что это было следствие непогоды.

В российской службе "Радио Свобода" отмечали, что российские заграждения вблизи Керченского моста значительно пострадали после шторма в Черном море. Усилия по восстановлению этих объектов пока не имели успеха.