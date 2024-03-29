Возможно ли большое наступление России весной: в США оценили риски

В США считают, что опасения относительно вероятного масштабного весеннего наступления российских оккупантов на Украину могут быть преувеличенными. Примером этого может служить прошлогоднее наступление.

Соответствующее мнение озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун. Он отметил, что в 2023 году также говорили о "большом наступлении", однако у россиян ничего не получилось.

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США о наступлении

На фоне задержек помощи от США все чаще звучат мнения, что во время предстоящего весеннего наступления России удастся достичь успехов. Однако по мнению Чарльза Брауна эти прогнозы могут быть преувеличенными.

Я не знаю, смогут ли россияне осуществить большое наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на... что произошло в течение... прошлого года, россияне фактически бросили много возможностей и личного состава, систем вооружения и транспортных средств, чтобы получить то, что они получили,

– отметил он.

Глава Объединенного комитета также акцентировал на огромных потерях россиян во время этой кампании. Он назвал это "мясорубкой".

Разговоры о наступлении России