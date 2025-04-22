Воины разбили вражескую колонну штурмовиков еще до линии соприкосновения: в ГУР показали эпические кадры

Украинские бойцы на Запорожском направлении продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Один из налетов воинов ГУР, который произошел еще перед Пасхой, разбил вражескую штурмовую группу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Борьба с россиянами на Запорожском направлении

Военные в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР Украины "Артан" разгромили массированный штурм российской армии. Защитники сорвали наступательные планы врага, уничтожив вражескую группировку, которая пыталась прорваться на Запорожском направлении.

Бойцы сообщают, что эпический бой состоялся к Пасхальным праздникам. Россияне попытались штурмовать украинские позиции. Их наступление было по-настоящему массовым: оккупанты привлекли более 300 солдат, 40 боевых бронированных машин, 3 танка и около 10 багги. Так шесть колонн противника надвигались на военных ВСУ.

Чтобы их остановить, операторы FPV "Artan Syndicate" и артиллеристы взялись за активную работу. Благодаря их действиям первые 3 БМП сожгли еще до того, как они приблизились к линии соприкосновения – аж за 8 километров.

Остальные колонны так же "разобрали" на подступах к нашим позициям,

– поделился командир подразделения "Титан".

Силы обороны Украины совместно сорвали вражеский штурм. Воины уничтожили или вывели из строя 15 единиц техники и обезвредили около 100 оккупантов.

Защитники остановили врага еще до того, как они подошли к линии соприкосновения: смотрите видео

Напомним, действия врага на Запорожском направлении останавливала также 128 горно-штурмовая Закарпатская бригада. Они боролись с оккупантами более 2 часов и за это время смогли уничтожить 29 единиц бронированной техники и около 140 российских штурмовиков. Украинские защитники таким образом сохранили все свои позиции.