В Офисе Президента прогнозируют большой инвестиционный бум в Украине
Наши европейские партнеры имеют адекватное понимание того, что Россия ведет варварскую войну против Украины и делает акцент на разрушении гражданской инфраструктуры. Кроме того, они понимают, что нашему государству нужна помощь сегодня и после войны.
Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, важна также готовность Европарламента проговаривать резолюцию о признании России спонсором терроризма.
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В Украине будет бум помощи от партнеров
Да, после принятия соответствующего решения можно будет накладывать арест на имущество и финансовые ресурсы страны-агрессора. Это очень важно с точки зрения послевоенного восстановления государства. По мнению советника главы ОП, после завершения войны в Украине будет бум помощи от партнеров как финансовой, так и гуманитарной.
Многие страны будут считать необходимостью помочь Украине,
– заметил Подоляк.
По его словам, сегодня Украина является флагманом, который готов нести максимальную ответственность за то, чтобы в Европе был другой контур безопасности, где не будет постоянного страха перед Россией. Более того, мы доказываем, что страна-агрессор в нынешнем ее виде не имеет права быть причастной к европейской цивилизации, но платим за это очень большую цену.
"Мне кажется, это уже понимают и наши партнеры. Они не готовы нести такую же ответственность за будущее Европы, как сегодня несет Украина в военном смысле", – подчеркнул советник главы ОП.
Подоляк спрогнозировал инвестиционный бум в Украине после войны: смотрите видео
Помощь Украине от ЕС: последние новости
- Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что на этой неделе Украина получит очередной транш от Европы. Речь идет о 2,5 миллиардах евро из пакета макрофинансовой помощи нашему государству в 9 миллиардов на 2022 год.
- Кроме того, Евросоюз совместно с входящими в него государствами предоставил Украине немалую финансовую помощь. Да, с начала полномасштабного вторжения наше государство получило 8 миллиардов евро помощи. И на этом никто не планирует останавливаться.
- Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно будет поддерживать Украину. По его словам, будут делать это до тех пор, пока наша страна не прогонит врагов со своей территории.
- В конце ноября Европейский Союз представит новый пакет санкций против России и Беларуси. Так, пакет санкций может быть одобрен уже в начале декабря.