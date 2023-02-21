На большую эскалацию Россия не способна, – военный эксперт о колебаниях партнеров по помощи

Долгое время союзники Украины считали, что происходит некий ограниченный региональный конфликт. Именно поэтому вроде бы не нужно давать больше оружия, потому что это приведет к эскалации. Всё это российская пропаганда, сработавшая даже в среде наших партнеров.

Об этом в эфире 24 канала рассказал ветеран русско-украинской войны, майор запаса, военный эксперт Алексей Гетьман. Он отметил, что на большую эскалацию Россия не способна.

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По его словам, на нашем фронте сражается вся российская армия, которая может участвовать в боевых действиях. Это не ограниченный контингент войск, как было в Афганистане, это как раз вся русская армия.

Какое оружие нужно Украине

Алексей Гетьман сообщил, что нужно много артиллерии. Он напомнил, что Байден отметил 2 миллиона патронов для Украины. Если мы после получения начнем сразу увеличивать количество выстрелов в 2 раза, то нам их хватит примерно на полгода.

Кроме того, эксперт рассказал, что украинским защитникам не хватает так называемых дальнобойных ракет, которыми они могли бы разрушать склады, логистические центры, штабы с расстояния не менее 300 километров. Однако это и наша вина, что партнеры затрудняются передать Украине такое вооружение. Ведь мы постоянно во всех эфирах говорим, что нужно дальнобойное оружие.

Еще раз – это не дальнобойное оружие. По классификации ракетного вооружения они относятся к классу малой и средней дальности. Все, что летает менее 500 километров, по всем военным классификациям – это оружие малой и средней дальности.

– объяснил Алексей Гетьман.

"Если бы мы постоянно говорили, что нам нужны ракеты малой и средней дальности, то реакция общества и наших партнеров в Европе и США была бы немного другой. А так они думают: "Дальнобойная, – может, это межконтинентальной баллистической ракетой хотят по Сахалину стрельнуть", – добавил военный эксперт.

Кроме того, он сказал, что Украине нужны танки, однако они будут необходимы для контрнаступления. Байден назвал цифру в 700 танков, однако сделал это довольно хитро. Ведь неизвестно, учитывая ли это советские танки, которые нам уже пришли от партнеров. Хотя там небольшое их количество – не сотни, а десятки. Или это 700 единиц Challenger, Abrams и Leopard.

Есть такая первая российская танковая армия, которая до начала полномасштабного вторжения кичилась своими возможностями, якобы могут дойти даже до Португалии. Она насчитывала 500 единиц танков, но еще советских и определенное количество бронетехники. Мы их 2 раза разбивали и сейчас разбиваем в третий раз,

– сообщил Алексей Гетьман.

"Что такое 700 танков – это фактически 2 армии. Плюс Bradley, плюс бронемашины, которые нам поставляют. Они совсем иного качества, чем советские". Это будет мощная армия", – подчеркнул Гетман.

По его мнению, если все же Украине дадут самолеты для того, чтобы прикрывать с воздуха наше контрнаступление и танковые войска, Россия не сможет его удержать. Они будут убегать быстрее, чем из-под Харькова и Херсона.

Что известно об оружии для Украины