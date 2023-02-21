Про це в ефірі 24 каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу, військовий експерт Олексій Гетьман. Він зазначив, що на більшу ескалацію Росія не здатна.

Важливо Ця весна буде вирішальною, – Боррель про червоні лінії для Китаю і термінову підтримку України

За його словами, на нашому фронті воює вся російська армія, яка може брати участь в бойових діях. Це не обмежений контингент військ, як було в Афганістані, це саме вся російська армія.

Яка зброя потрібна Україні

Олексій Гетьман повідомив, що потрібно багато артилерії. Він нагадав, що Байден наголосив про 2 мільйони набоїв для України. Якщо ми після отримання почнемо одразу збільшувати кількість пострілів у 2 рази, то нам їх вистачить приблизно на пів року.

Крім того, експерт розповів, що українським захисникам не вистачає так званих далекобійних ракет, якими вони могли б руйнувати склади, логістичні центри, штаби з відстані щонайменше 300 кілометрів. Проте це й наша провина, що партнери вагаються передати Україні таке озброєння. Адже ми постійно в усіх ефірах кажемо, що потрібна далекобійна зброя.

Ще раз – це не далекобійна зброя. По класифікації ракетного озброєння – вони належать до класу малої та середньої дальності. Все, що літає менш як 500 кілометрів, по всім військовим класифікаціям – це зброя малої та середньої дальності,

– пояснив Олексій Гетьман.

"Якби ми постійно казали, що нам потрібні ракети малої та середньої дальності, то реакція суспільства й наших партнерів в Європі та США була б трішечки іншою. А так вони думають: "Далекобійна, – може, це міжконтинентальною балістичною ракетою хочуть по Сахаліну стрільнути”, – додав військовий експерт.

Крім того, він сказав, що Україні потрібні танки, проте вони будуть необхідні для контрнаступу. Байден назвав цифру 700 танків, проте зробив це досить хитро. Адже невідомо, чи це, враховуючи ті радянські танки, що нам вже прийшли від партнерів. Хоч там невелика їх кількість – не на сотні, а на десятки. Чи це 700 одиниць Challenger, Abrams та Leopard.

Є така перша російська танкова армія, яка до початку повномасштабного вторгнення хизувалася своїми можливостями, нібито можуть дійти навіть до Португалії. Вона нараховувала 500 одиниць танків, але ще радянських, й певну кількість бронетехніки. Ми їх 2 рази розбивали й зараз розбиваємо втретє,

– повідомив Олексій Гетьман.

"Що таке 700 танків – це фактично 2 армії. Плюс Bradley, плюс бронемашини, які нам постачають. Вони зовсім іншої якості, ніж радянські. Це буде потужна армія", – наголосив Гетьман.

На його думку, якщо все ж таки Україні дадуть літаки для того, щоб прикривати з повітря наш контрнаступ й танкові війська, то Росія не зможе його втримати. Вони будуть тікати швидше, ніж з-під Харкова та Херсона.

Що відомо про зброю для України