Ничего нового нет, – Буданов опроверг, что Россия впервые использовала 1500-килограммовую бомбу
В сети распространялась информация, что Россия якобы впервые применила в Украине авиабомбу весом 1 500 килограммов. Однако эта информация оказалась неправдивой.
Армия страны-агрессора уже неоднократно использовала подобные авиабомбы для ударов. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.
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Буданов опроверг использование 1500-килограммовой бомбы
Глава украинской разведки отметил, что может прямо опровергнуть заявления о якобы "первом использовании 1500-килограммовой бомбы" россиянами для ударов по Украине.
Потому что ОДАБ-1500 использовались уже не один раз – и на линии фронта. И когда была активная фаза операции "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" (на территории страны-агрессора – 24 Канал), там так же ОДАБ использовался,
– пояснил он.
Поэтому, по словам генерала, в использовании 1500-килограммовой авиабомбы нет ничего нового.
Военные писали о "первом" использовании бомбы россиянами
- В 117 бригаде 31 марта заявили, что враг применил ОДАБ-1500 на территории Великописаревской общины в Сумской области. На видео, опубликованном z-каналами, видно, как километровый столб густого серого дыма поглощает небольшое село, а разрушительная бомба сжигает все в его окрестностях.
- Стоит отметить, что ОДАБ-1500 имеет большую разрушительную силу, чем традиционные авиабомбы. Однако сообщается, что российские военные имеют ограниченный запас этих боеприпасов по сравнению с другими. Эта бомба классифицируется как старая модель двухтактного термобарического оружия, в которой зажигательная смесь распыляется перед детонацией.
- Во время подрыва корпуса распыляется термобарическая смесь, в результате чего образуется газообразное облако и также взрывается. Более того, во время подрыва образуется не только огненное облако, а фронт ударной волны со сверхвысоким давлением.
- Сейчас российская армия регулярно обстреливает Сумскую область. Так, во время атаки 24 марта оккупанты выпустили три фугасные бомбы, в результате чего был нанесен значительный ущерб объекту энергетической инфраструктуры в селе Победа Белопольской общины. Удар также нанес ущерб частным домам и хозяйственным постройкам в этом районе, расположенном всего в 15 километрах от российской границы.