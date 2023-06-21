По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о смерти Клинишова

Российские пропагандисты подчеркнули, что физик-ядерщик покончил с собой в квартире в центре российской столицы. По себе мужчина якобы оставил предсмертную записку

В ней мужчина будто бы попрощался с родными. К моменту смерти россиянину было 92 года.

Клинишов считается создателем первой советской термоядерной бомбы

Самой известной деятельностью россиянина является создание первой в СССР термоядерной бомбы РДС-37. Это произошло в 1955 году, когда мужчине было всего 25 лет.

Что известно о бомбе РДС-37

  • РДС-37 – первая советская двухступенчатая термоядерная бомба. Испытание этой бомбы состоялось 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне в России посредством сброса ее с бомбардировщика Ту-16.
  • Номинальная мощность бомбы сначала была примерно 3 мегатонны, но во время испытания была снижена примерно вдвое, до 1,6 мегатонны.
  • Приблизительно через 5 – 7 минут после взрыва высота радиоактивного облака достигла 13 – 14 километров в высоту. Диаметр "гриба" облака к этому моменту составлял 25-30 километров.
  • Также известно, что в домах в 200 километрах от эпицентра взрыва вылетели стекла. Наблюдатели, находившиеся в 35 километрах от эпицентра, в специальных очках, лежа на поверхности почвы, в момент вспышки почувствовали сильный приток тепла, а при подходе ударной волны – двукратный сильный и резкий звук, напоминающий грозовой разряд.

Россияне размещают ядерное оружие в Беларуси