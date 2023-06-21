За попередньою версією, чоловік вчинив самогубство. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про смерть Клінішова

Російські пропагандисти наголосили, що фізик-ядерник наклав на себе руки у квартирі в центрі російської столиці. По собі чоловік нібито лишив передсмертну записку

У ній чоловік буцімто попрощався із рідними. На момент смерті росіянину було 92 роки.

Довідка! З відкритих джерел можна дізнатися, що Клінішов народився у 1930 р. Майже все своє життя він пропрацював у КБ-11, який після розпаду Радянського Союзу став Всеросійським науково-дослідницьким інститутом з експериментальної фізики. Свою наукову діяльність він розпочинав під керівництвом радянського дисидента – Андрія Сахарова. Окрім РДС-37 Клінішов також розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.

Клінішов вважається творцем першої радянської термоядерної бомби

Найвідомішою діяльністю росіянина є створення першої в СРСР термоядерної бомби РДС-37. Це сталося у 1955 році, коли чоловікові було лише 25 років.

Що відомо про бомбу РДС-37 РДС-37 − перша радянська двоступенева термоядерна бомба. Випробування цієї бомби відбулося 22 листопада 1955 року на Семипалатинському полігоні у Росії за допомогою скидання її з бомбардувальника Ту-16.

Номінальна потужність бомби спочатку була приблизно 3 мегатонн, але під час випробування була знижена приблизно вдвічі, до 1,6 мегатонни.

Приблизно через 5 – 7 хвилин після вибуху висота радіоактивної хмари досягла 13 – 14 кілометрів у висоту. Діаметр "гриба" хмари до цього моменту становив 25 – 30 кілометрів.

Також відомо, що у будинках за 200 кілометрів від епіцентру вибуху вилетіли шибки. Спостерігачі, що перебували за 35 кілометрів від епіцентру, у спеціальних окулярах, лежачи на поверхні ґрунту, в момент спалаху відчули сильний приплив тепла, а при підході ударної хвилі – дворазовий сильний і різкий звук, що нагадує грозовий розряд.

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