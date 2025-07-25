Бомба в Харькове попала по туберкулезному диспансеру: там были пациенты

В Харькове 25 июля российская бомба ударила по туберкулезному диспансеру. Там находились 13 пациентов и 15 человек персонала. На месте работают спасатели.

Люди пока могут оставаться под завалами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно об ударе россиян по туберкулезному диспансеру в Харькове?

Утром 25 июля российская управляемая авиационная бомба попала в медицинское учреждение в Индустриальном районе Харькова. Волна от взрыва повредила также еще одно лечебное учреждение, расположенное неподалеку, и частный дом.

Позже стало известно, что КАБом поврежден третий этаж и крыша здания туберкулезного диспансера. ГСЧС работает на месте завалов и ищет людей. По словам начальника полиции Харьковской области Петра Токаря, пострадавшие на месте атаки есть, но их количество уточняется.

Военнослужащие России с помощью тактической авиации сбросили две управляемые авиационные бомбы. Скорее всего, это те бомбы, которыми вчера был атакован Харьков – УМПБ-5. Одна из бомб ударила по областному туберкулезному диспансеру,

– рассказал Токарь.

Куда попала вторая КАБ – пока неизвестно, правоохранители ищут, где она могла упасть.

По состоянию на 12:59 глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 12 раненых в результате ударов врага по городу. Четырех человек госпитализировали. Среди пострадавших – 12-летняя девочка, которая испытала острую реакцию на стресс. Также была информация об одном погибшем, но еще устанавливаются обстоятельства его смерти, мол, человек мог умереть еще до атаки.