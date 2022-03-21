Бомбардировка Киева и ракеты в Ровно: как прошла 26 ночь вторжения России в регионах Украины

Ночь на 21 марта в большинстве регионов Украины прошла спокойно. Однако на Киевщине шли бои, а на Ровенщине оккупанты нанесли два ракетных удара по общевоенному полигону.

О ситуации в Украине по состоянию на 8 утра 21 марта 2022 сообщили в Офисе Президента, передает 24 канал. Там отчитались по каждому из регионов Украины.

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Киевская область

В направлении Житомирской трассы шли постоянные бои. В частности, Макаровская община находилось под постоянным обстрелом врага. Бои и обстрелы были также в Гостомеле, Буче и Ирпене.

Ночью рашисты обстреляли села Петрушки и Шпитьки в Дмитровской общине. Поэтому во многих частных домах начался пожар.

Многие деревни в Бучанском районе в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. Враг обстреливает деревни, нет возможности уехать,

– отметили в ОП.

В Броварском районе на территории трех общин заметили вражескую технику. Там были зафиксированы и периодические хаотичные обстрелы. Город Славутич на данный момент вообще отрезан от снабжения.

Черниговская область

Вокруг Чернигова тоже шли бои. Периодически россияне обстреливали окрестности города. Во всем Чернигове ситуация неутешительная – уже почти 2 недели люди без света, воды и тепла. Практически нигде в городе нет связи, большая часть – без газа.

Сумская область

Агрессор всю ночь обстреливал и пригород Сум. Приблизительно в 4 утра в результате обстрелов повредили емкости с аммиаком на заводе "Химпром". Произошла утечка. Уже по состоянию на 9 утра спасатели ликвидировали утечку аммиака на "Сумыхимпроме".

Харьковская область

Ночью активизировались обстрелы жилых кварталов Харькова. По области сейчас продолжаются боевые действия в направлении Изюма.

Гуманитарные грузы вчера удалось доставить в Малую Рогань, однако с 6 людьми из колонны, которые выехали на Волчанск, пропала связь. Это временно неподконтрольная ВСУ территория.

Ровенская область

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по общевоенному полигону в Ровенской области. По предварительной информации, есть раненые и человеческие потери.

Где ситуация спокойная В Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Винницкой, Закарпатской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, в Черкассах, Тернополе, Черновцах и Ивано-Франковске – ночь прошла относительно спокойно. Ситуация стабильная. Только в Одессе работала ПВО. В Мариуполе – без изменений.

Луганская область

Ночью оккупанты обстреливали Новодружеск, Лисичанск и Рубежное. За минувшие сутки повредили или разрушили около 20 объектов.

Донецкая область

Марьинка, Очеретино, Авдеевка ощущали постоянные обстрелы, был один авиаудар. По Марьинке оккупанты снова не оставляли активных попыток прорываться, однако безрезультатно – наши защитники им не позволили.

Обратите внимание Из-за обстрела в Подольском районе Киева погибли 8 человек

Николаевская область

В течение суток рашисты обстреливали села вблизи города. Предварительно 3 человека ранены. Однако бои продолжаются. Часть населенных пунктов без электроснабжения и тепла.

Херсонская область

Продолжаются сильные взрывы в районах области близ Николаевщины. Ночью в Херсоне также были автоматные выстрелы. Подробности пока уточняются.

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