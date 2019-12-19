Бомбардировка Дрездена: страшная атака, которая уничтожила тысячи жизней и разрушила город

Двое суток бомбардировки Дрездена для сотен тысяч людей оказались настоящим адом. Атака, которая за максимально короткое время превратила один из красивейших городов Европы в руины. Военная операция унесла жизни тысяч мирных жителей, точное число которых неизвестно и сегодня.

Два дня – тысячи жизней

Вечером 13 февраля 1945 года во всех уголках Дрездена прозвучал сигнал тревоги. Местные уже давно привыкли к сирене, за пять лет войны им неоднократно приходилось слышать такой звук. Однако в тот раз все было гораздо серьезнее. Сирену сопровождали голосовые предупреждения о мощном воздушном налете.

Интересно: Падение Берлинской стены: жуткие факты о масштабном сооружении

Люди поспешили в укрытие, но спастись удалось далеко не всем. Уже первый рейд тяжелых бомбардировщиков британских Королевских воздушных сил и Военных воздушных сил США существенно повредил значительную часть города. Когда грохот прекратился, жители робко начали выходить из укрытий на улицу, где перед их глазами предстали руины города, окутанные пламенем.

Воздушные силы антигитлеровской коалиции на этом не остановились. До 15 февраля было совершено еще 3 рейда. Всего было сброшено около четырех тысяч тонн взрывчатого вещества, которое содержалось в фугасных и зажигательных бомбах. Сначала на город летели фугасные снаряды, которые разбивали покрытие зданий, вслед за ними – зажигательные, которые вызывали и распространяли смертоносные пожары.



Вследствие бомбардировки погибли тысячи мирных жителей

В результате атаки погибли тысячи мирных жителей 20 национальностей. Бомбардировка переросла в огненный смерч на улицах города, температура в эпицентре достигала тысячи градусов по Цельсию. Пламя высасывало кислород из подвалов и бомбоубежищ, где скрывались жители. Большинство из них погибли именно из-за недостатка воздуха. Остальное население, кто не успел в укрытие, горели заживо. Такая судьба постигла, в частности, работников местных заводов, которые бомбили в первую очередь.

Значение операции

Атака имела целью уничтожить стратегические объекты, расположенные в Дрездене. Поэтому разбомбленными дотла были автомобильные и железнодорожные коммуникационные узлы и 110 заводов, которые оказывали поддержку военным действиям Третьего Рейха. О значении этой операции до сих пор ведут оживленные дискуссии. Значение военных заводов, которые функционировали в Дрездене, было сравнительно скудным. Кроме того, в городе не были сосредоточены большие силы армии.

К теме: Офицеры-смертники: на что пошли японцы, чтобы отбить армию США

► После завершения войны представители США заявляли, что авианалет на Дрезден состоялся по просьбе советского союзника. Однако, войска СССР вошли в Дрезден уже после капитуляции Германии – 8 мая.

► Считают, что решение о бомбардировке Дрездена было принято 4 февраля на Ялтинской конференции. Из докладов очевидно, что во время совещания обсуждали необходимость разрушение важных транспортных узлов. Речь шла о таких городах как Лейпциг и Берлин. Члены конференции впоследствии пришли к выводу, что в случае бомбардировки этих объектов, железнодорожная сеть Германии могла направить войска в обход – именно через Дрезден. Конечное решение об атаке города якобы принял премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.



Уинстон Черчилль

► Еще одной версией сокрушительной атаки города является предположение, что таким образом правительства Британии и США хотели продемонстрировать свою мощь и возможности Сталину. И эта бомбардировка была своеобразным началом Холодной войны. Кое-кто считал, что атака имела целью уничтожить архитектуру города. Это якобы было местью британцев за разрушения в 1940 году в городе Ковентри. Тогда немецкая авиация уничтожила известную историческую и архитектурную достопримечательность 14 века – собор св. Михаила, построенный в готическом стиле.

Страшные последствия

Тотальное разрушение превратило город в сплошные завалы и большую братскую могилу. Руины на главных улицха разбирали до 22 марта. Немецкое правительство долго не могло определить количество жертв. На то время город насчитывал более 600 тысяч населения, кроме того, заявляли о примерно полмиллионе беженцев, которые на протяжении пяти лет пытались спасаться в наиболее безопасном, как они полагали, городе. Немецкая пропаганда заявляла о 100 тысячах жертв.

Читайте также: Взрывы, дымовая ловушка и десятки погибших: детали катастрофы на нефтяной платформе Piper Alpha

Вскоре их численность в средствах массовой информации увеличили вдвое. Однако такие цифры были значительно завышенными. Местные власти свидетельствовали о по крайней мере 30 тысячах погибших. Споры по этому вопросу продолжались много лет. В 2005 году магистрат Дрездена подал запрос, чтобы в итоге назвать официальное количество погибших. Вопросы исследовали 13 историков. Наконец, ссылаясь на похоронное ведомство, было заявлено о 25 тысяч человек, которые стали жертвами воздушной атаки. И хотя эту цифру сегодня считают официальной и отмечают в большинстве изданий, заинтересованные не прекращают спорить, а иногда и спекулировать на количестве погибших.

Дрезден после бомбардировки

Тему бомбардировки Дрездена часто обсуждают, об этом снимают документальные фильмы и берут за основу литературных произведений. Самым известным романом, который посвящен трагедии, является "Бойня номер пять, или Крестовый поход детей" американского писателя Курта Воннегута. Произведение является автобиографическим. В 1944 году Курт попал в немецкий плен и находился в дрезденской тюрьме. Во время упомянутой бомбардировки в феврале 1945 года ему удалось скрыться в подвалах бойни, где он переждал атаку, благодаря чему и спасся. "Бойню номер пять..." считают одним из лучших произведений в творчестве автора.