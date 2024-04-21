Серьезная пощечина Путину, – Свитан предположил, повлияет ли сбивание Ту-22М3 на вражеские атаки

Украинские военные впервые сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Но уничтожение этого самолета – это серьезная пощечина Путину.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что диктатор пропустил удар. Отметим, что вражеский борт сбили на расстоянии 308 километров с помощью С-200.

К теме Украина впервые сбила российский Ту-22М3: разведка Британии проанализировала потерю россиян

"Уничтожение этого борта принесет серьезную политическую пощечину Путину. Практически пропустил удар, причем достаточно серьезный", – подчеркнул Свитан.

Кроме того, это уверенность в Воздушных силах ВСУ, ГУР МО и возможности Украины, в частности, насчёт модернизации ракет и уничтожения на таком большом расстоянии вражеских воздушных целей.

То есть воздушная дальность более 300 километров – это уже уничтожение. Это, убежден Свитан, очень серьезный и положительный момент для Украины.

Старая машина

Такие борта изготавливали с начала 70-х годов XIX века. Последний такой бомбардировщик изготовили в 1994-м году. Эти самолеты могут бить на расстояние более 6000 километров.

Такую серьезную задачу выполнили советские конструкторы. А россияне уже повесили на бомбардировщики новые "игрушки".

В принципе, это осталось старой, из прошлого тысячелетия машиной, которая может выполнять задачи в основном по сбросу тех же старых советских ракет,

– отметил военный эксперт.

Ракета Х-22, которую сбрасывает Ту-22М3, – одна из самых опасных. Она не может точно попасть в цель.

Российский стратегический бомбардировщик, который сбили украинские военные, упал примерно в 400 километрах от линии боевого соприкосновения.

Также фактически уничтожен экипаж. Ведь даже после катапультирования вряд ли российские военные снова начнут летать. В общем летный состав после этого не быстро возвращается в строй.

Как сбивание борта повлияет на обстрелы

Оккупанты, понимая, что такие самолеты могут уничтожить с расстояния от 300 километров, возможно, снимут несколько модификаций ракет с боевого дежурства. Например, Х-22. Впрочем, они могут работать с Х-32. Эта ракета летит дальше и ее могут запускать Ту-22М3.

"Они просто сделают некоторые механизмы, которые позволят им работать дальше", – сказал летчик-инструктор.

Сбивание Ту-22М3: главное