США возобновили поставки: обновленные бомбы GLSDB имеют ряд преимуществ

США готовятся к отправке в Украину новой партии бомб GLSDB для ракетных систем HIMARS и M270. Вероятно, американцам удалось устранить главный недостаток – уязвимость спутниковой навигации к средствам РЭБ.

Теперь бомбы должны отклоняться от цели лишь на 1 метр, не подвергаться спуфингу и глушению GPS-сигнала. Авиационный эксперт Константин Криволап в разговоре с 24 Каналом поделился всеми преимуществами бомб GLSDB.

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Что известно об обновленных бомбах GLSDB

США возобновили поставки Украине обновленных бомб GLSDB, способных поражать цели на расстоянии до 160 километров. Новая версия имеет точность наведения до 1 метра и должна избегать спуфинга и глушения GPS-сигнала. Американские инженеры усовершенствовали системы наведения, чтобы обеспечить большую устойчивость к российским средствам РЭБ, которые ранее приводили к отклонению ракет от целей.

Спуфинг – замена координат спутниковой GPS-навигации.

Ожидается, что новые партии GLSDB уже находятся в Европе, а часть из них находится в пути из США. Эти ракеты значительно расширяют возможности украинских сил, поскольку боеприпасы GLSDB могут устанавливаться в шесть пусковых контейнеров и загружаться на HIMARS или M270, которыми вооружена Украина. То есть 12 ракет в гусеничном варианте M270 и 6 ракет в легкой колесной установке HIMARS.

Они очень точные,

– подчеркнул Константин Криволап.

Уникальность GLSDB заключается в том, что бомба способна достигать 360-градусного охвата для больших и малых углов атаки, облетать сложные местности и поражать расположенные в горах объекты, а также осуществлять возврат к цели, которая находится позади отсоединенного разгонного блока. Компании-производители Boeing и Saab сообщили, что сейчас точность GLSDB настолько высока, что может поразить радиус автомобильной шины.

Интересно, что GLSDB – это сочетание реактивного двигателя от неуправляемого реактивного снаряда M26 и планирующей высокоточной бомбы GBU-39/B SDB.