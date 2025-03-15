Тепер бомби мають відхилятися від цілі лише на 1 метр, не піддаватися спуфінгу та глушінню GPS-сигналу. Авіаційний експерт Костянтин Криволап у розмові з 24 Каналом поділився усіма перевагами бомб GLSDB.

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Що відомо про оновлені бомби GLSDB

США відновили постачання Україні оновлених бомб GLSDB, здатних вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Нова версія має точність наведення до 1 метра та повинна уникати спуфінгу й глушіння GPS-сигналу. Американські інженери вдосконалили системи наведення, аби забезпечити більшу стійкість до російських засобів РЕБ, які раніше призводили до відхилення ракет від цілей.

Спуфінг – заміна координат супутникової GPS-навігації.

Очікується, що нові партії GLSDB вже знаходяться в Європі, а частина з них перебуває в дорозі зі США. Ці ракети значно розширюють можливості українських сил, оскільки боєприпаси GLSDB можуть встановлюватися у шість пускових контейнерів та завантажуватись на HIMARS або M270, якими озброєна Україна. Тобто 12 ракет у гусеничному варіанті M270 та 6 ракет у легкій колісній установці HIMARS.

Вони дуже точні,

– підкреслив Костянтин Криволап.

Унікальність GLSDB полягає у тому, що бомба здатна досягати 360-градусного охоплення для великих і малих кутів атаки, облітати складні місцевості та уражати розташовані в горах об'єкти, а також здійснювати повернення до цілі, яка знаходиться позаду від'єднаного розгінного блоку. Компанії-виробники Boeing та Saab повідомили, що зараз точність GLSDB настільки висока, що може уразити радіус автомобільної шини.

Цікаво, що GLSDB – це поєднання реактивного двигуна від некерованого реактивного снаряда M26 та плануючої високоточної бомби GBU-39/B SDB.