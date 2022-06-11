Боно и Тарас Тополя поддержали создание Национального реабилитационного центра во Львове
Источник:Львовский городской совет
Во Львове планируется создать уникальный реабилитационный центр Unbroken. Фронтмены групп U2 и "Антитела" поддержали реализацию этого важного проекта.
Музыканты выступили на Форуме доноров, который провели при поддержке Фонда Ганнса Зайделя. Он прошел 10 июня во Львове.
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Боно и Тарас Тополь выступили на Форуме доноров во Львове
Фронтмен группы U2 Боно и лидер группы "Антитела" Тарас Тополь поддержали воплощение проекта Национального реабилитационного центра Unbroken ("Несокрушимые").
"Идет война. Десятки тысяч раненых гражданских и военных нуждаются в специализированной помощи, которую, к сожалению, Украина пока не может им предоставить. Но в ближайшее время возможно решение этой проблемы. Во Львове будет создан Национальный реабилитационный центр, аналогов которому в Украине нет ", – заметил Тополь.
Он добавил, что в реабилитационном центре будут производить протезы, ортезы, а также печатать кости на 3D-принтере. Группа "Антитела" поддерживает эту инициативу.
Я благодарю всех, кто собрался на этой встрече. Убежден, что культура в этом проекте должна сыграть свою роль. Дух несокрушимости Украины сейчас видят все. И мы уверены, что он победит. Мы все этого очень желаем,
– подчеркнул Боно.
Обратите внимание, что в Национальном реабилитационном центре Unbroken ежегодно будут помогать 50 тысяч украинцев. В первую очередь речь идет о людях, физически и ментально пострадавших в результате военной агрессии России против Украины.
Отдельным направлением предусмотрена хирургия, в частности, реконструктивная, а также ортопедия и роботическое протезирование. Центр реабилитации будет создан в структуре Первого медобъединения Львова при поддержке:
- Министерства здравоохранения Украины,
- Министерства по делам ветеранов Украины,
- Львовской областной военной администрации,
- Львовский городской совет.
Визуализация Национального реабилитационного центра / Фото Львовского городского совета
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Коротко о создании Национального реабилитационного центра "Несокрушимые"
- Об идее создания Национального реабилитационного центра сообщили в мае. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что город принимает много раненых в результате боевых действий или вражеских ракетных ударов. Поэтому нужно создать масштабный реабилитационный центр, чтобы лечить пострадавших украинцев.
- На Форуме доноров 10 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко представил проект Национального центра реабилитации "Несокрушимые" . Также во время мероприятия медики рассказали об особенностях его работы.
- В целях безопасности мероприятие состоялось на глубине 7 метров. Всего участие в форуме приняли более 200 участников. На строительство реабилитационного центра удалось собрать примерно 2 миллиона евро .
- По словам Садового, медучреждение планируют построить за следующие 2 года . Речь идет о новых корпусах на базе больницы, где сейчас перепланируют существующие площади.
Садовой рассказал детали о создании реабилитационного центра во Львове: смотрите видео