Трудные бои за Бахмут: в WSJ рассказали, под каким сильным давлением находится Россия

Российские войска уже несколько месяцев штурмуют Бахмут. Однако захватчикам не удается достичь желаемого. В WSJ проанализировали дальнейшие действия противника.

В материале WSJ отмечают, что Украина и Россия сейчас находятся под большим давлением, поскольку запасы артиллерийских снарядов сокращаются, а потери на поле боя означают, что на передовой подразделения нуждаются в пополнении подкреплениями.

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Кого Россия отправила воевать в Бахмут

Министерство обороны Соединенного Королевства заявило, что Украине удалось уничтожить российские контрбатарейные радары, которые использовались для выявления расположения украинских артиллерийских орудий и нанесения ударов по ним.

Отмечают, что Украина пытается продвигать военную службу, убеждая мужчин записаться на службу, поскольку в стране продолжается всеобщая мобилизация, в то время как Россия потеряла многих из 300 000 мужчин, призванных в ряды своих военных после призыва в сентябре.

Россия бросила десятки тысяч военных в операцию по захвату Бахмута, многие из них осуждены, завербованные военизированной группой "Вагнера" для борьбы вместе с регулярными российскими силами. Украина защищала свое решение остаться в городе на фоне больших потерь, несмотря на призывы некоторых западных официальных лиц покинуть его, поскольку, по ее словам, она смогла серьезно ослабить там российские силы,

– отмечают в материале.

Потери России в Бахмуте

Ян Стаббс, старший военный советник делегации Соединенного Королевства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил, что около 30 000 российских бойцов были убиты или ранены с начала боев за Бахмут. При этом оккупантам не удалось добиться значительного успеха.

"Ошеломляющие потери, которые понесла Россия вокруг Бахмута, видимо, оказали значительное влияние", – сказал Стаббс в заявлении для ОБСЕ в среду. По его словам, нападение России на Бахмут, похоже, остановилось.

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