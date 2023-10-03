У Зеленского сказали, влияет ли коррупция на военную помощь Украине

Американские СМИ сообщили, что коррупция в Украине может стать угрозой для военной помощи от наших партнеров. Однако экономические и военные переговоры проходят параллельно и их не стоит ставить в прямую зависимость друг от друга.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, коррупцию, безусловно, нужно искоренять, но ее влияние на военную помощь не такое, как говорят.

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Зависимости помощи от коррупции нет

Борьба с коррупцией – это вполне очевидное дело и его реализации важна прежде всего для Украины. По мнению Подоляка, нужно существенно уменьшать распределительные функции государства, чтобы не было должностей, которые можно монетизировать. Если говорить о концепции реформирования страны в целом, то наше государство должно становиться сервисным, а не разрешительным, когда благодаря определенным разрешениям можно получать "серые доходы".

Общаясь с разными людьми, я не думаю, что они, оказывая военную помощь, чтобы мы могли отстаивать свою свободу, жизнь, будут это привязывать к борьбе с коррупцией. Это два параллельных процесса,

– подчеркнул советник ОП.

Что касается экономических переговоров, то они также проходят, но касаются именно экономических отношений между нами и нашими партнерами.

"В рамках этих переговоров партнеры, которые планируют сюда инвестировать, хотят видеть другой каркас государства, в частности с точки зрения антикоррупции. Но это переговоры экономические относительно того, сколько денег нужно сегодня, сколько завтра, кто станет гарантами, как деньги будут использовать – это абсолютно качественные переговорные площадки, но они не коррелируются с военной помощью", – отметил Подоляк.

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Борьба с коррупцией будет актуальна еще долго

Для того чтобы искоренить коррупцию, надо провести большую работу. Это вопрос экономики, конкурентоспособности Украины, который будет актуален сегодня, завтра и особенно после войны.

По словам Подоляка, нам следует понимать, что у стран-партнеров есть определенные технические составляющие, которые влияют на поддержку нашего государства. Например, в краткосрочной бюджетной резолюции США нет помощи Украине, но это не является бюджетом страны. Поэтому коррупцию и военную помощь нужно разделить на две разные составляющие.

О коррупции на внутреннем рынке нужно говорить, о том, как ее искоренять также, потому что она до сих пор у нас безумна с точки зрения циничности и лицемерия, особенно во время войны,

– акцентировал Подоляк.

В отношении военной помощи советник главы Офиса Президента не сомневается, что мы в полном объеме получим системы противоракетной обороны, дальнобойные ракеты, бронетехнику, дополнительные возможности по авиационному компоненту, потому что все это разные параллельные процессы.

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